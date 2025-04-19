咖啡節｜取消即場飛疏導人流　日本名啡受歡迎　市民：飲番3至4杯

【復活節／咖啡節/西九東京咖啡節】今日（19日）是復活節假期第二日，首次舉辦的西九咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」人流絡繹不絕。有商戶表示丁財兩旺，生意額比預期多7至8成，形容港人「咖啡文化熱烈」。另外，有市民專誠為了「東京咖啡節」而來，在其中一間曾獲世界冠軍的店舖前排了半小時隊，又稱今日會飲3至4杯咖啡。



大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至21日，每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至21日，每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」東京咖啡節首次來港，有10多間日本人氣咖啡品牌，多間店舖有數十人排隊。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」咖啡節有過百個本地及海外市集攤檔。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」昨（18日）起一連四日在西九藝術公園草坪舉行，有過百個本地及海外市集攤檔，當中東京咖啡節首次來港進駐，有10多間日本人氣咖啡品牌，不少市民慕名而來。

人流安排惹批評 主辦方今取消即場購票

今早約11時，場外陸續有人排隊，人數維持在數十人左右。他們需換領手帶進場，過程順暢，目前只須輪候10至15分鐘。首日有市民不滿已網上購票的人，需排隊換領手帶，反而比現場購票的人更遲入場（見另稿）。大會表示，由今日起取消現場購票，市民須網上預先購票後才可進場。

東京咖啡節最受歡迎，多間店舖有數十人排隊，部分本地品牌亦有約廿人排隊。市民羅小姐表示，剛剛從日本外遊回來，自己喜歡咖啡，加上對東京咖啡節有興趣，故一入場就排隊試日本咖啡。她指，已排隊半小時，仍在等候，但感值得，因為該店是獲世界冠軍。她又說，逛完東京文化節，也會嘗試其他店舖，「會飲番3、4杯咖啡」。

日本名啡輪候半小時 市民稱感值得

市民游小姐與家人一同前來，同樣為了東京咖啡節而來，指去年到東京旅遊時錯過了，今次終於可以親嚐。不過，她指11時甫開放，其他人就蜂擁排隊，「好crazy（瘋癲），（佢哋）即刻衝過去」，因此自己先買了冷萃咖啡，降一降溫。她說，希望下午人流減少，再去排隊。

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

其中一間開業半年的本地咖啡品牌負責人姚先生表示，由於經濟疲弱，加上復活節多市民外遊，原本預期生意和人流較低，結果丁財兩旺，首兩日生意額比預期多出7至8成，「原來香港人仲中意留港消費」。他指，市民的消費力亦不俗，例如現場品嚐後，也會購買喜歡的咖啡產品回去。

檔主：丁財兩旺 首兩日生意較預期多7至8成

另一檔主黃先生表示，其品牌第一次參與市集，生意額與預期相若，但人流比想像中多，不過他觀察，不少人入場第一時間都是去東京咖啡節，「希望佢哋之後會幫襯（本地）」。他又說，港人對咖啡文化的熱切是預期之外，「氣氛唔錯，但冇咁熱會好啲」，相信今次參展能夠回本。

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）