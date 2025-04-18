西九咖啡節復活節排長龍　換手帶要2小時　買咖啡再排至少半小時

【復活節／咖啡節/西九東京咖啡節】復活節長假今日（18日）開始，北上與外遊以外，在港消費人群也不示弱。當中，西九文化區正舉辦大型戶外咖啡節，主辦方更帶來首次來港的東京咖啡節，吸引大批人潮排隊進場。



然而，有人在社交平台質疑咖啡節為何網上購票後仍要排隊換領手帶進場，不解為何不能直接掃瞄二維碼，最終因估計排隊需要兩小時，只能無奈放棄入場。有留言更稱：「懷疑西九係今日最多人嘅地方。」



另有人提醒，計劃到場要有心理準備，就排隊換領手帶或實體門票進場後，仍要繼續排隊，每個日本咖啡攤位估計要等待30至60分鐘。《香港01》正向主辦方查詢相關安排。



有網民質疑為何網上購票後仍要排隊換領手帶進場，不解為何不能直接掃瞄二維碼。（網上圖片）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」即日起至下周一（18日至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。

東京咖啡節首攻港 有留言稱：懷疑西九係今日最多人嘅地方

今屆主辦方帶來首次來港的東京咖啡節，匯聚超過100個市集攤檔，入場人士可體驗手沖、拉花及咖啡調酒等活動。市民需購票入場，最便宜的一日門票索價40元。在下午，咖啡節大排長龍，網上有留言更稱：「懷疑西九係今日最多人嘅地方。」

「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」將於4月18日至21日在西九文化區藝術公園舉行。（旅發局網頁圖片）

網民質疑網上購票為何仍要排隊換手帶

有網民今日在社交平台發文質疑主辦方入場安排，認為是「懲罰」所有網上購票的人士。該網民今日估計起碼需要排隊兩小時，方可換領手帶進場，因此不解為何不能直接掃瞄二維碼，最後只能無奈放棄。

入場人士可體驗手沖、拉花及咖啡調酒等活動。（官方圖片）

另有網民提醒，計劃到咖啡節的市民需抱有心理準備，稱不論是現場購票或是率先在網上購票的人士，都要在門口排隊約30分鐘，換領手帶或實體門票。

攤位排長龍 買加啡排30至60分鐘 下午3時停即場購票

進場後仍要繼續排隊，每個日本咖啡攤位大排長龍，保守估計需要等待30至60分鐘。該網民稱，主辦方在下午約3時正已暫停即場購票。