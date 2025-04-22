復活節假最後一晚機場嚴重擠塞 估計回港市民預先召車等落機乘搭
撰文：歐陽德浩
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【復活節／北上消費／北上深圳／港人外遊／機場】復活節假期最後一日（21日）為入境高峰，機管局在晚上約10時公布，由於假期人流暢旺，機場一帶交通非常繁忙，香港國際機場一號停車場已經泊滿。根據谷歌地圖（Google Map）的路況資料，機場一帶道路「滿江紅」，其中機場路為重災區，估計車龍有達半公里。
有網民笑指「今晚想上機VS聽朝趕返工」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，許多港人在晚上回港，正召車準備離開。
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機管局︰機場一帶交通非常繁忙 一號停車場泊滿
復活節假期最後一日（21日）本港迎來入境高峰期，機管局罕有地於晚上約10時發出提示，指由於假期人流暢旺，機場一帶交通非常繁忙，香港國際機場一號停車場已經泊滿。
機管局建議旅客使用公共交通工具往來機場，瀏覽機場網頁或使用「My HKG」手機應用程式，查閱停車位最新情況。
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Google Map機場大部份路段顯示為深紅色 長約半公里
今晚約10時，根據谷歌地圖（Google Map）的路況資料，機場一帶道路「滿江紅」，其中機場路為擠塞重災區，大部份路段顯示為深紅色，估計車龍有達半公里，至於東岸路及暢連路部份路段，顯示為紅色及黃色，即同樣頗為擠塞。
方保僑︰許多港人正召車準備離開
網上也有市民討論機場擠塞，有人留言笑指「今晚想上機VS聽朝趕返工」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港國際機場一號停車場泊滿，意味許多港人在晚上回港，正召車準備離開。
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