復活節．回港潮｜港珠澳大橋巴士站現人龍　市民讚珠海物價平

一連4日的復活節假期今日（21日）結束，各出入境口岸有大量回港人潮。其中，下午3時多的港珠澳大橋口岸陸續有人抵港，現場的巴士站有很多人候車，一度現人龍，但亦有很多巴士不斷駛至，候車時間不用很久。市民稱過關情況順暢，亦不約而同稱讚珠海物價便宜。



下午3時多的港珠澳大橋口岸陸續有人抵港。（盧翊銘攝）

在抵港大堂，入境處加開多條人工及自助通道，疏導回港居民。平均每條香港居民通道約10人排隊，等候少於5分鐘就能過關。大部份旅客拖着行李箱，及拿着澳門的手信回港。

陳先生去了珠海度假，因為當地物價較便宜。（盧翊銘攝）

提早回港避開人潮 珠海吃海鮮大餐人均約$100

陳先生選擇早點回港，因為明天要上班，希望避開人潮。他去了珠海度假，因為當地物價較便宜。他舉例說，在珠海吃了一頓海鮮，人均只需約100元；同樣的一頓飯，若在香港吃，「四、五千走唔甩！」

歐陽先生稱此趟到珠海旅程花費數千元。（盧翊銘攝）

下午過關僅花10分鐘左右

歐陽先生同樣從珠海回港，稱過關順暢，僅花了10分鐘左右。他選擇到珠海旅遊是因為有朋友在那裏，整個旅程花費數千元。被問到假期為甚麼不選擇留在香港，他答道：「香港有咩好吖，咁貴。」

談到江門物價，胡先生指平香港一半。（盧翊銘攝）

「有啲誇張，平香港一半」

胡先生則是從江門回港。因為同行的家人明天要上班，所以他們選擇早點回來。他趁假期回鄉掃墓，閒時亦沒有特別外出遊玩，做得最多的活動是跟親戚飲茶。談到當地物價，他說：「有啲誇張，平香港一半。」

▼港珠澳大橋香港入境大堂▼

