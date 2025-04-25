政府研規範籃球博彩　明光社反對合法化　籲不應「以賭制賭」

政府正進行籃球博彩合法化諮詢，明光社今日（25日）表示反對合法化，又引述戒賭中心資料指，因球類博彩而求助年輕人人數已超越賽馬和往賭場賭博，建議當局立即重啟賭波專項研究，待有研究結果後，再討論籃球賭博合法化建議。



關注團體明光社今日（25日）召開記者會反對籃球賭博合法化。（明光社圖片）

關注團體明光社今日（25日）召開記者會反對籃球賭博合法化。（明光社圖片）

明光社表示，足球博彩合法化後，過去22年的賭徒人數及患有賭博失調的賭徒，都有上升的趨勢，因此對於政府在未了解實況，主動邀請賽馬會提交籃球賭博合法化的建議，感到遺憾。

政府探討規範籃球博彩活動，邀請馬會提交建議。（Getty）

足球博彩2020/21年度起超越賽馬 成為香港最主流賭博活動

明光社引用香港賽馬會年報資料，從2020/21年度開始，足球博彩的投注額已超越賽馬，該年度達到1,402億元，其後2023/24年度更大幅拋離，升至1,603億元，增幅達14.3%，成為香港主流的賭博活動。即使賽馬及六合彩的投注額加起來，也不及足球博彩。

引戒賭中心數據 涉足球博彩求助人數超越賽馬和賭場

明光社指，患有賭博失調的賭徒每年人數上升，其中一個原因是有合法的賭博途徑。根據東華三院平和坊和明愛展晴中心的資料，21歲以下的賭徒佔總個案的54.97%，到兩間戒賭中心求助的足球賭徒，已超越賭馬和賭場，反映年輕一代喜愛賭波。

明光社建議當局應立即重啟賭波專項的研究，待研究結果公布後，才再討論籃球賭博合法化的建議。（資料圖片／夏家朗攝）

不應「以賭制賭」 促重啟賭波專項研究

明光社強調，打擊非法賭博和外圍賭波集團屬於警方的法定責任，不應「以賭制賭」，也不要因貪財而將籃球賭博合法化，可從其他途徑增加財政收入。明光社又指，自2003年足球博彩合法化後，政府再無賭波的專項研究，建議當局應立即重啟賭波專項的研究，待研究結果公布後，再討論籃球賭博合法化的建議。