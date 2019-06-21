明光社性教育研討會　國際校輔導員教路：以真實情景入手無禁忌

明光社生命及倫理研究中心今(21日)舉行「性不教，誰之過」周年研討會，有任職國際學校的資深輔導員分享指，於校內教授性知識時，會以真實情景題入手，引起學生興趣。她透露，少男、少女青春期時容易受情所困，亦對性產生好奇，應與學生分析利弊，讓學生知悉連帶後果及風險。

於國際學校任職輔導員、註冊輔導心理學家莫林天欣認為，父母有重要角色，學校則堅負於校內推行性教育的重要位置，包括與家長會緊密聯繫。（陳淑霞攝）

明光社生命及倫理研究中心的「性不教，誰之過」周年研討會，由多位學者及社工分享推動性教育的經驗。於國際學校任職輔導員、註冊輔導心理學家莫林天欣認為，父母有重要角色，學校則堅負於校內推行性教育的重要位置，包括與家長會緊密聯繫。

課堂討論男友要求發生性關係如何解決

她又分享其教學方法，她於校內教授性知識時，會以「關係、自我身份及性」貫穿主題，因為三者互有關連。為免內容乏味無趣，她會於課堂時提出多條情景題，包括網友要求傳送半裸照片、男友要求發生性關係等，並告知學生有關內容均是真實發生，並來自同學心中疑慮：「佢哋會即刻好有興趣，即刻好熱烈討論。」

她又會鼓勵學生帶備電腦或手機上課，於指定網址內提交匿名答案，及分組討論，期間亦會教授與性有關行為的後果，例如發色情短訊（Sexting），或有機會洩密，甚至於社交平台上瘋傳，導致自我形象低落。

建議為學生訂立個人約會規則

莫太又指，會建議學生訂立個人約會規則，包括進行性行為前必須三思，需注意是否已達法定年齡、雙方意願及期望，亦需清楚知悉性行為可致風險，包括懷孕、墮胎、停學、性病及自尊「插水」等，「唔係話鼓勵佢哋發生關係，但佢哋必須要知道。」