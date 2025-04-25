公院風險警示｜手術部位標記遭遮蓋　病人左眼白內障　右眼被開刀

醫院管理局發表最新《風險通報》，去年第四季公立醫院呈報七宗醫療風險警示事件，有四宗涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內、兩宗住院病人自殺個案及一宗錯誤部位施行程序個案。



其中，一名原接受左眼白內障手術患者，醫生為穩定病人頭部將醫療膠帶貼上，卻遮蓋了手術部位標記，但最終醫生沒有重新確認手術部位情況下，在患者右眼上開了兩個少於5毫米切口，後發現手術部位錯誤，手術立即被中止。《風險通報》指，患者沒有出現進一步不良反應。



醫院管理局發表最新《風險通報》，去年第四季公立醫院呈報七宗醫療風險警示事件。（資料圖片／羅君豪攝）

去年第四季有七宗醫療風險警示事件 另有29宗藥物事件

今期《通報》臚列公立醫院去年第四季呈報的七宗醫療風險警示事件，分涉四宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、兩宗住院病人自殺個案及一宗錯誤部位施行程序個案。

另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有31 宗，包括29宗藥物事件及兩宗錯誤辨識病人身分。

為穩定病人頭部貼上醫療膠帶 卻遮蓋了手術部位標記

有關的錯誤部位施行程序個案，涉及一名原接受左眼白內障手術患者，接受手術前，醫生為穩定病人頭部將醫療膠帶貼上，卻遮蓋了手術部位標記。

醫生沒有重新確認手術部位便在右眼開了兩個少於5毫米切口

最終醫生沒有重新確認手術部位情況下，在患者右眼上開了兩個少於5毫米切口，後發現手術部位錯誤，手術立即被中止。《風險通報》指，患者沒有出現進一步不良反應。

醫生為穩定病人頭部將醫療膠帶貼上，但卻遮蓋了手術部位標記，最終左眼白內障病人，右眼上被開了兩個少於5毫米切口。（《風險通報》刊載示意圖）

醫管局：已經深入檢討及分析事件根源

醫管局發言人說，醫管局已經深入檢討及分析事件根源，從中汲取有關病人安全的寶貴經驗，透過此刊物讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。