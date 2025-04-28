疑電台DJ趁住院偷拍護士工作再配性騷擾用語　明愛醫院：已經報警

網上今日（28日）流傳一名疑是電台DJ的病人，近日在社交媒體上發布一名明愛醫院女護士學生在病房工作的偷拍相片和影片，內容配以涉及性騷擾用語，例如「我深愛着呢位姑娘 樣貌身材極之惹味」、「玉手溫柔替我心肺按摩 親愛的求妳唔好停好嘛」等。



明愛醫院晚上表示，已安排部門代表會見涉事病人作出警告，要求他將貼文移除。院方已就事件報警，並已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問。



對於有指涉事者為香港電台DJ，港台表示，該名人士並非香港電台員工。



一名疑是電台DJ在社交媒體上發布一名護士在明愛醫院病房工作的影片，並配以涉及性騷擾的文字。（影片截圖）

一名疑是電台DJ的病，在社交媒體上發布一名護士在明愛醫院病房工作的影片，並配以涉及性騷擾的文字。（網上圖片）

一名疑是電台DJ的病，在社交媒體上發布一名護士在明愛醫院病房工作的影片，並配以涉及性騷擾的文字。（網上圖片）

偷拍一名明愛醫院護士在病房工作相片和影片 上載社交媒體

從網上流傳截圖可見，一名網名與某電台DJ一樣的網民在社交媒體，發布拍攝一名明愛醫院護士在病房工作的相片和影片，貼文內容包含涉及性騷擾用語。

從社交媒體帖文所見，涉事男病人在4月20日發文，最初沒有相或影片，其後的數個帖文，才開始加相及影片。

香港電台：涉事者並非香港電台員工

該男子有在香港電台社區廣播頻道節目開咪。港台表示，該名在社交平台發表不當言論住院人士，並非香港電台員工。

明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院：部門代表會見涉事病人作出警告

明愛醫院表示非常關注及重視事件，已安排部門代表會見涉事病人作出警告，要求他將貼文移除，並嚴正重申根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片。院方已就事件報警，並會全力配合警方調查。

院方亦表示，得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問；將全力為該名護士學生提供一切所需要的支援。