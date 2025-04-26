搭東鐵被口罩男偷拍！熱心阿叔提醒兼幫截停　港女迫刪相獲讚勇敢

再有女生搭乘公共交通工具時被偷拍！有女生於社交平台發文，指搭乘東鐵線時被1名坐對面的男子偷拍，幸獲熱心阿叔「用口型」提醒，她才得悉事件並要求該男子刪除所有照片，片段所見該男子拍攝了女生的腿部。她事後貼出男子照片，呼籲「大家小心啲呢個人」。



不少網民批評偷拍男行為無品，認為樓主應即時報警，「有晒証據點解唔報警」、「放過人哋等於放過自己」；不過有人覺得香港沒有肖像權，報警亦未必能控告對方。



有女生搭乘東鐵線列車期間，於車廂內慘遭男子偷拍。（示意圖／資料圖片）

女生搭港鐵東鐵線列車 被男乘客偷拍

被偷拍的女生在threads帳號發帖，指搭乘港鐵東鐵線列車期間被人偷拍，幸好獲1名見義勇為的阿叔「用口型」提醒，她才知悉事件。惟當她準備上前截停該男子時，對方疑因心虛想離開，該名熱心阿叔再次幫忙叫停對方，她感激阿叔，並公開事件呼籲他人「大家小心啲呢個人」。

偷拍男手持電話 眼神奸狡望向事主

從事主上傳照片所示，當時偷拍男坐於她對面排座位，手中拿着電話，雖然他戴上口罩和眼鏡，不時偷偷望向樓主。男子旁邊站有1名身穿白色上衣男士，未知是否樓主所指提醒她被人偷拍的阿叔。

偷拍男當時坐樓主對面排座位，他手持電話，望向樓主並露出奸狡笑容。（threads圖片）

男子共偷拍4張相 事主要求下刪除所有照片

另外影片顯示樓主發現被偷拍時，上前要求男子刪除照片。樓主於片中質問他男子：「你做咩影我相呀？」、「唔該刪咗佢呀」。從男子手機相簿可見，他從正面偷拍了樓主4張照片，部份主要拍攝樓主腿部位置，並即場在樓主面前刪除所有照片，樓主於是警告對方「你再咁樣我報警呀！」，片段至此告終。

事主上前要求偷拍男刪除所有照片。（threads影片截圖）

事主上前要求偷拍男刪除所有照片。（threads影片截圖）

從偷拍男手機相簿可見，他偷拍樓主共4張照片。（threads影片截圖）

男子在樓主威迫下，刪除所有涉事照片。（threads影片截圖）

樓主之後警告對方，「你再咁樣我報警呀！」。（threads影片截圖）

僅手機相簿刪除照片 網民憂可復原

許多網民紛紛批評偷拍男行為，亦留意對方只是從手機相簿刪除照片，「佢未刪， 只係暫時放喺垃圾桶」、「要喺垃圾桶再del」、「未在刪除檔案中全部刪掉！他可以再回復照片的」。樓主之後回覆眾人，強調「我最後有叫佢喺垃圾桶刪埋」。

網民力勸報警：呢啲人唔好放過佢

有網民看到偷拍男拍下的照片，批評「咸濕到咁」，建議樓主應即時報警不能姑息，「放過人哋等於放過自己」、「有晒証據點解唔報警」、「車裏面有鐘撳咗先，搵人控制佢再一路錄影，呢啲人唔好放過佢」、「發明智能手機其中一個壞處，就係孕育咗一班猥瑣X佬」。

惟有留言覺得報警亦無助事件，「事實係佢唔係影私密部位，香港又無肖像權」，有網民卻另有看法，「報警無蝕底，等警察查吓，或者之前影埋好多私密相？」。

（threads＠_zcyan_）