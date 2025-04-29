輕鐵5.1起試推兩個月「貓狗同行」計劃　5大規則及票務安排一覽

港鐵早前宣布，將於5月1日（周四）起試行為期兩個月的「貓狗同行」計劃，容許寵物主人帶貓狗在周末及公眾假期乘搭輕鐵。港鐵指會在試行計劃期間測試乘客安排等，如有需要會延長計劃。計劃設有5大規則，寵物主人必須遵守，亦需要為寵物購買貓狗通行證方可一同乘車。《香港01》綜合計劃需知及票務方法。



乘客上車前，必須將寵物放入袋中。（周令知攝）

乘客上車前，必須將寵物放入袋中。（周令知攝）

乘客上車前，必須將寵物放入袋中。（周令知攝）

在「貓狗同行」計劃下，寵物主人只能在周末及公眾假期帶寵物乘車；必須使用每節車廂的最後一道車門上下車；且上車前，必須已將寵物放入寵物袋，中途不可開啟。

計劃只允小型寵物上車 須放入袋「條尾都唔可以露」

目前計劃只容許小型寵物乘車，寵物袋的長闊高相加尺寸不可超過170厘米、任何一邊的長度均不能超過130厘米，而且不能使用手推車或有輪子的箱。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲強調，乘車期間寵物必須留在寵物袋中，「條尾都唔可以露出嚟。」

寵物票每張99元 一個月內無限次乘搭

「貓狗通行證」已於本月11日起發售，乘客可在港鐵應用程式上購買，每張價錢為99元。每名購買通行證的乘客只可帶同1隻寵物，並可在一個月內不限次數乘搭。不過主人需另付車資。有需要時，港鐵職員會在車站內檢查乘客的「貓狗通行證」。

輕鐵「貓狗同行」試行計劃五大規則：



一：每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外，恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛；



二：乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章；



三：乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置；



四：乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位；



五：乘客須如常支付本人車費。

