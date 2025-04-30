2.6萬份強制驗窗通知未執行　最長11.6年　6成墮窗樓宇非強驗之列

樓宇失修問題存在已久，屋宇署2012年起實施強制驗窗計劃，審計署今日（30日）公布《審計報告》計劃有可改善之處。截至去年底，有逾2.6萬份強制驗窗的法定通知未獲遵從，其中約1.1萬份，逾期3年至11.6年。



2017年至2024年間，屋宇署錄得445宗樓宇墮窗事故，逾六成個案樓宇事發時，沒被樓宇揀選機制揀選及發出強制驗窗法定通知。



截至2024年底，有26,647份強制驗窗的法定通知未獲遵從，其中約1.1萬份，逾期3年至11.6年。(資料圖片/羅國輝攝)

截至2024年底，有26,647份強制驗窗的法定通知未獲遵從，樓宇公用部分窗戶的未獲遵從比率為27%，遠高於個別單位窗戶的4%；有11,410份由限期起計逾3年至11.6年都仍未獲遵辦，佔總未遵辦數近半成。

7年445墮窗致1死7傷 5個案事發時須驗窗 去年底仍未遵從

審計報告亦列出，2017年至2024年期間，屋宇署錄得445宗樓宇墮窗事故，共導致1死7傷。有295宗個案事發時，屋宇署的揀選機制沒揀選該樓宇以發出強制驗窗法定通知；有131宗個案在事發前已被送達驗強制窗法定通知，惟有25宗個案在事發時仍未獲遵辦。截至去年年底，25個案中仍有5份未獲遵從。

審計署建議，屋宇署需改善樓宇揀選機制，例如就樓宇墮窗事故的統計數字分析，以樓宇揀選機制揀選需驗窗樓宇的準成度。（資料圖片）

審計署建議，屋宇署應密切監察驗窗計劃法定通知的遵從情況，就未獲遵從的個案，特別是曾發生墮窗事故的個案，採取適當跟進行動。另外，屋宇署需改善樓宇揀選機制，例如就樓宇墮窗事故的統計數字分析，以樓宇揀選機制揀選需驗窗樓宇的準成度。