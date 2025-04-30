在職家庭津貼申請最長須時20個月　沒交代原因　審計署批無助監察

審計署發表審計報告，指在職家庭津貼（職津）部份申請處理時間過長，由收到申請至完成均需45天，最嚴重個案更需時20個月。由2022至2025年度的27.7萬宗申請中，有4.9%由收齊資料至完成平均需要44天，最長的一宗需時519天，即超過17個月。審計署批評，職津辦沒有記錄需時較長原因，無助管理高層監察情況，要求加快處理申請。



職津計劃自2018年4月推出至2024年9月期間，接獲超過77萬宗申請。圖為勞工及福利局局長孫玉菡宣傳職津。（資料圖片/政府新聞處）

職津計劃旨在透過支援沒有領取綜合社會保障援助而工時較長的低收入在職住戶，以鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。（資料圖片）

計劃批出約70.4萬宗申請 涉110億元

職津計劃支援沒有領取綜援而工時較長的低收入在職住戶，以鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。

職津計劃自2018年4月推出至2024年9月期間，接獲超過77萬宗申請，其中約70.4萬宗獲批，批出率為91%，涉及約110億元。申請人可以透過郵寄、到辦事處、使用申請投遞箱或經網上系統申請，提交住址、工時、住戶入息及資產證明，申領期為遞交申請前6個曆月。

少部份個案處理超出20天的內部時限

遞交申請後，資料會與社署及入境處的資料庫比對，再經在職家庭津貼辦事處（職津辦）的審批主任核對文件。收齊資料後20個工作天內，要向審批主管提交建議是否審批出津貼。

審計報告發現2022至2025年度的27.7萬宗申請中，有21宗超出這個內部時限6至331個工作天，平均為63個工作天，職津辦並沒有記錄需時較長的理據。

審計報告發現職津辦處理部份個案需時較長。（資料圖片／盧翊銘攝）

職津辦由收到申請至完成處理平均45天 有申請需608天

至於整體處理申請的時限，職津辦並沒有明確規定。自推出職津以來，職津辦由收到申請至完成處理平均需要45天，其中一宗獲批申請更需608天，即接近1年零8個月、即20個月。

如果由收齊文件起計，則平均處理時間為13天。有4.9%個案、1.4萬宗個案由收齊資料至完成處理超過31天。最長的一宗需時519天，即超過17個月。

就算未到審批一環，單是收齊資料也需時較長。職津辦向申請人收集資料平均需要89個工作天，最長為401個工作天，即超過13個月。審計署認為職津辦應改善及加快收集資料。

職津辦稱核實文件需時、涉內部覆核 審計署批相關原因沒有記錄在案

職津辦解釋部份申請需時較長，是由於申請人過往獲批的職津申請正接受特別調查，或正受內部覆核。另外，有數宗申請要核對大量銀行結單的交易紀錄、銀行帳戶內發現懷疑漏報入息、自述書內工時和入息並不一致、轉介申請至執法機關等。

審計署批評，這些原因並沒有記錄在案，無助管理高層監察情況，要求職津辦在切實可行情況下加快處理職津申請等。