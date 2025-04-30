在職家庭津貼申請最長須時20個月 沒交代原因 審計署批無助監察
審計署發表審計報告，指在職家庭津貼（職津）部份申請處理時間過長，由收到申請至完成均需45天，最嚴重個案更需時20個月。由2022至2025年度的27.7萬宗申請中，有4.9%由收齊資料至完成平均需要44天，最長的一宗需時519天，即超過17個月。審計署批評，職津辦沒有記錄需時較長原因，無助管理高層監察情況，要求加快處理申請。
計劃批出約70.4萬宗申請 涉110億元
職津計劃支援沒有領取綜援而工時較長的低收入在職住戶，以鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。
職津計劃自2018年4月推出至2024年9月期間，接獲超過77萬宗申請，其中約70.4萬宗獲批，批出率為91%，涉及約110億元。申請人可以透過郵寄、到辦事處、使用申請投遞箱或經網上系統申請，提交住址、工時、住戶入息及資產證明，申領期為遞交申請前6個曆月。
少部份個案處理超出20天的內部時限
遞交申請後，資料會與社署及入境處的資料庫比對，再經在職家庭津貼辦事處（職津辦）的審批主任核對文件。收齊資料後20個工作天內，要向審批主管提交建議是否審批出津貼。
審計報告發現2022至2025年度的27.7萬宗申請中，有21宗超出這個內部時限6至331個工作天，平均為63個工作天，職津辦並沒有記錄需時較長的理據。
職津辦由收到申請至完成處理平均45天 有申請需608天
至於整體處理申請的時限，職津辦並沒有明確規定。自推出職津以來，職津辦由收到申請至完成處理平均需要45天，其中一宗獲批申請更需608天，即接近1年零8個月、即20個月。
如果由收齊文件起計，則平均處理時間為13天。有4.9%個案、1.4萬宗個案由收齊資料至完成處理超過31天。最長的一宗需時519天，即超過17個月。
就算未到審批一環，單是收齊資料也需時較長。職津辦向申請人收集資料平均需要89個工作天，最長為401個工作天，即超過13個月。審計署認為職津辦應改善及加快收集資料。
職津辦稱核實文件需時、涉內部覆核 審計署批相關原因沒有記錄在案
職津辦解釋部份申請需時較長，是由於申請人過往獲批的職津申請正接受特別調查，或正受內部覆核。另外，有數宗申請要核對大量銀行結單的交易紀錄、銀行帳戶內發現懷疑漏報入息、自述書內工時和入息並不一致、轉介申請至執法機關等。
審計署批評，這些原因並沒有記錄在案，無助管理高層監察情況，要求職津辦在切實可行情況下加快處理職津申請等。