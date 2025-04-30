西環炭燒雞蛋仔伯伯　獲邀5月「夜樂西九」擺檔　成功申臨時牌照

「新年限定」、西環專賣炭燒雞蛋仔的走鬼檔，今年農曆新年擺檔期間，屢次遭食環署和警方執法，罰款超過兩萬，東主兒子曾稱，與母親不會再擺檔。據了解，西九文化區五月舉辦的「夜樂西九」市集，成功邀請「雞蛋仔伯伯」加入，並成功向政府相關部門申請臨時牌照，令明火炭爐燒製的雞蛋仔可現身西九，屆時更會聯乘金茶王地道奶茶。



據了解，西九文化區五月舉辦的「夜樂西九」市集，成功邀請在西環擺賣多年的「雞蛋仔伯伯」加入。（資料圖片）

據了解，西九文化區的「夜樂西九」將於5月周末及公眾假期在藝術公園草坪舉行，一共有17日，現場設有特色主題飲食攤位。

據悉，「夜樂西九」團隊早前留意到傳媒報道「雞蛋仔伯伯」的炭爐雞蛋仔，覺得十分有香港本土特色，主動接觸「雞蛋仔伯伯」，洽談邀請加入「夜樂西九」市集。原本「雞蛋仔伯伯」一度婉拒，在團隊落力遊說並承諾協助處理牌照申請事宜後，打動「雞蛋仔伯伯」願與西九合作。

另一方面，「雞蛋仔伯伯」亦希望可以令更多香港市民及遊客可以品嚐到擁有獨特炭爐風味的雞蛋仔，傳承本土文化風味， 所以希望可以透過參與「夜樂西九」活動，繼續為大家炮製炭爐雞蛋仔。

據了解，西九文化區五月舉辦的「夜樂西九」市集，成功邀請在西環擺賣多年的「雞蛋仔伯伯」加入。（西九文化區Instagram）

消息指，「雞蛋仔伯伯」今次成功申請臨時牌照，是經團隊幾個月努力，並獲得相關政府部門協助。「雞蛋仔伯伯」屆時會聯乘金茶王，讓市民可以配一併品嘗炭爐風味雞蛋仔及地道奶茶。

不過，「雞蛋仔伯伯」的出品即叫即製，顧客或需有心理準備，與之前一樣是要等，每底8至10分鐘。炭爐雞蛋仔每日數量有限，售完即止。