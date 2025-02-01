西環新年限定雞蛋仔5日被控3次　罰逾2萬　東主兒：政府趕盡殺絕

每逢農曆新年，西環石塘咀、堅尼地城一帶都會有一檔「新年限定」走鬼檔，售賣即叫即製、新鮮熱辣的炭燒雞蛋仔，過往一直是一眾「西柚」的集體回憶。不過，該檔口今年農曆新年在短短五日內，先後遇上食環署、警方三次執法，東主兒子估計，一家人合共將被罰超過兩萬元。東主兒子稱，其父賣雞蛋仔有30年，近年已退休，為了滿足街坊，才於新年「重出江湖」。經此一役，他預計，自己與母親未來不會再擺檔，又嘆稱過往食環署人員都會「隻眼開隻眼閉」作勸籲，但今年則「趕盡殺絕」：「錢又賺唔到，重要倒貼交罰款！」



李先生父親的雞蛋仔攤檔，於年廿九遇上食環署執法。（Facebook群組西環變幻時照片）

賣西環雞蛋仔約30年 退休檔主新年「重出江湖」擺檔

近日在Facebook地區群組「西環變幻時」，一張有數十名警員、食環署職員圍住一個雞蛋仔攤檔的照片，引來不少討論。照片中的「檔主」，是在西環賣雞蛋仔超過三十年的檔主的兒子李先生。該照片在年廿九（1月28日）拍攝，至昨日年初三（1月31日），李先生在群組中表示，「又拉多次，又罰款，西環沒有雞蛋仔了」。

李先生向《香港01》表示，父親在西環擺檔賣雞蛋仔已有三十年，近年已經退休。不過，不時有街坊向父親表示，希望再嘗到炭燒雞蛋仔的滋味，甚至有人會打電話查詢，因此父親每逢新年，都會短暫地「重出江湖」，希望滿足街坊的心願，「過下手癮、見下街坊」。他又指，近年其實家人都反對父親再開檔，但爸爸一直都放不下與街坊建立多年的人情，「（街坊）由細細個食佢雞蛋仔，食到結婚抱住個仔，俾封利市佢，佢就眼濕濕」。

李先生在Facebook群組「西環變幻時」中表示，「又拉多次，又罰款，西環沒有雞蛋仔了」。(「西環變幻時」專頁截圖)

擺檔五日被掃檔三次 「搵食架餐」遭沒收 罰款約兩萬

然而，「人情味」這份情誼，似乎只存在於街坊之中。李先生指，過往新年開檔，即使遇到食環署人員，對方都會先「善意提醒」，不過今年新年則一反常態，「一嚟就拉」，即使表明立即離開亦不獲酌情。今個新年，檔口短短五日便遇上食環署、警方三次執法。第一次發生在年廿八，當時其父親被捕；第二次則是年廿九，當時李先生為上廁所的父親看鋪，檔口僅開始營業數分鐘，李先生被捕；最新一次則是在昨日，其父親再次被捕。

李先生又提到，執法人員沒收了爸爸的「搵食架餐」，包括製作雞蛋仔的模具、檔口木頭車，但模具早已停產，父親只餘下兩個。至於罰款，由於父親有相關前科，因他的罰款較初犯重，達兩萬元，而他本人亦要交數千元罰款。

李先生又提到，執法人員沒收了爸爸的「搵食架餐」，包括製作雞蛋仔的模具，但模具早已停產，父親只餘下兩個。（李先生提供）

「錢又賺唔到，重要倒貼交罰款」

李先生又引述有食環署人員指，早在年廿八早上，署方已開會討論加強向西環一帶的無牌小販執法，當日下午署方已「接到投訴」有人阻街，因此派員到場檢控其父親。李先生指，全西環現時幾乎只剩他父親一檔走鬼檔，署方此舉與針對父親無疑，「唔好講話人唔人情、隻眼開隻眼閉，你連一句驅趕『走啦』都無，一定係針對啦」。

面對不斷加強的執法壓力，李先生表示家人已無力再堅持，「媽媽同我都唔會再做，我唔知我爸爸點樣」，又提到父親為了新年期間開檔，已花了數千元買材料，由早上做到凌晨，但卻要面對兩萬元罰款，「錢又賺唔到，重要倒貼交罰款！」

李先生父親今年在石塘咀攤檔，檔口曾大排長龍。（Facebook群組西環變幻時照片）

曾入鋪賣雞蛋仔 炭爐燒不符消防條例 寧重回街頭擺檔

他又提到，過往父親曾嘗試開舖經營，但由於炭爐不符合消防條例，要改用電爐，成品味道大打折扣，最終父親選擇再開走鬼檔，不料今年又遇上食環執法。李先生批評，政府根本不明白小販為何物，「無去理解過（小販文化），由頭到尾，三十幾年都無」，「你一刀切落嚟話小販阻街，唔可以有加熱食物，咁點啊，叫我老竇去賣花啊？」

政府要明白點解會有小販呢樣嘢，點解會有先？正正因為你有好多政策、資助係小販攞唔到，亦都因為佢哋無學歷，唔知道點樣攞，無人幫到佢哋呢一班人，所以每一年先咁辛苦，假日推出嚟，去養家活兒。 雞蛋仔小販檔李先生

李先生又指，現時仍會在新年擺檔的小販，大多都是以往八、九十年代經營的小販，都知道政府現時加強執法，但「大家都知新年有不明文規定，隻眼開隻眼閉啊嘛」，「佢哋一技之長就係得咁多，咁咪新年推出嚟囉，新年推出嚟你又拉我幾次，咁講咩啫，（向政府）無嘢講喎。講咩啫？講粗口囉。」