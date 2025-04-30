消防處設一站式驗收樓宇統籌辦 應用創科工具 可縮短三分一時間
撰文：洪戩昊
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消防處今日（30日）介紹於3月13日成立並開始運作的「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」。該處表示，希望藉統籌辦提升新建樓宇及基建項目的消防驗收效率，以及加強工程業界和相關政府部門合作。
消防處在消防驗收過程中將試行應用3D掃描技術、機械犬及無人機技術等科技工具。當局通過應用這些創新科技，提升消防安全水平、檢查的準確性和效率，一般建築規模的常規項目所需的整體驗收時間將壓縮三分一。
統籌辦有3個工作重點，包括超前協調、分配個案主任作預先實地視察，舉行驗收前會議和制定驗收時間表；亦會進行持續驗收，縮短覆驗時間；又將善用人工智能輔助，鼓勵創新方案。
統籌辦會利用人工智能技術實景捕捉消防布局，亦會使用機械狗自主移動、智能掃描實景，再自動生成報告，識別設計偏差。
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消防處助理處長：驗收減至35個工作天內完成
消防處助理處長姜世明指，現時新建樓宇等消防驗收工作的整個流程，包括提出申請、核實所有圖則文件等，至發出消防證書，大多數在52個工作天內完成。他期望「消防驗收統籌辦」透過科技應用、超前協調以及流程精簡等措施，將一般建築規模的常規項目所需的整體驗收時間壓縮三分一，減至35個工作天內完成。至於公營房屋的項目，消防處的目標是將整個驗收流程縮短至22個工作天內完成。