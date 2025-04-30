消防處設一站式驗收樓宇統籌辦　應用創科工具　可縮短三分一時間

消防處今日（30日）介紹於3月13日成立並開始運作的「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」。該處表示，希望藉統籌辦提升新建樓宇及基建項目的消防驗收效率，以及加強工程業界和相關政府部門合作。



消防處在消防驗收過程中將試行應用3D掃描技術、機械犬及無人機技術等科技工具。當局通過應用這些創新科技，提升消防安全水平、檢查的準確性和效率，一般建築規模的常規項目所需的整體驗收時間將壓縮三分一。



消防處今日（30日）介紹3月13日成立並開始運作的「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」。（梁鵬威攝）

消防處今日（30日）開記招，介紹已於今年3月13日成立並開始運作的「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」。（梁鵬威攝）

統籌辦有3個工作重點，包括超前協調、分配個案主任作預先實地視察，舉行驗收前會議和制定驗收時間表；亦會進行持續驗收，縮短覆驗時間；又將善用人工智能輔助，鼓勵創新方案。

統籌辦會利用人工智能技術實景捕捉消防布局，亦會使用機械狗自主移動、智能掃描實景，再自動生成報告，識別設計偏差。

統籌辦會使用機械狗自主移動、智能掃描實景，再自動生成報告，識別設計偏差。（梁鵬威攝）

統籌辦會使用機械狗自主移動、智能掃描實景，再自動生成報告，識別設計偏差。（梁鵬威攝）

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消防處助理處長姜世明期望將一般建築規模的常規項目所需的整體驗收時間壓縮三分一。（梁鵬威攝）

消防處助理處長：驗收減至35個工作天內完成

消防處助理處長姜世明指，現時新建樓宇等消防驗收工作的整個流程，包括提出申請、核實所有圖則文件等，至發出消防證書，大多數在52個工作天內完成。他期望「消防驗收統籌辦」透過科技應用、超前協調以及流程精簡等措施，將一般建築規模的常規項目所需的整體驗收時間壓縮三分一，減至35個工作天內完成。至於公營房屋的項目，消防處的目標是將整個驗收流程縮短至22個工作天內完成。