警務處四年間需削減604個職位　五支紀律部隊僅消防處編制擴大

公務員編制零增長至今維持五個財政年度，編制控制不高於19萬多個職位，未來兩年公務員編制「瘦身」，共削減一萬個職位。公務員事務局今天（30日）披露各部門過去四個財政年度的人手編制，其中，三年前李家超政府上場後，獲批增加開支和人手的警務處，時至今個財年，警隊需要削減的職位最多、高達604人。



公務員編制零增長至今維持五個財政年度，編制控制不高於19萬多個職位，未來兩年公務員編制「瘦身」，共削減一萬個職位。（黃浩謙攝）

新民黨黎棟國。（廖雁雄攝）

縮編制非一刀切零增長 各部門節流2%開支包括削職位

公務員事務局回覆新民黨立法會議員黎棟國的書面質詢，解釋縮減公務員編制詳情。當局表示各政策局或部門的編制並非一刀切零增長，而是因應運作需要，以及有充分理據的情況下，可增加編制，亦會刪除沒有運作需要的職位。節省的資源將會納入政府「資源效率優化計劃」下，各局/部門在相關財政年度須節省2%的經常開支之內。

公務員編制零增長至今維持五個財政年度，編制控制不高於19萬多個職位，未來兩年公務員編制「瘦身」，共削減一萬個職位。（黃浩謙攝）

不時留意過時職系 獲得局方批准方能招聘

政府近年推展電腦化增加效率，外界早前曾關注打字員等工種。被問到政府會否研究取消過時職系時，局方表示會繼續不時留意不同職系及職級有否因應業務或狀況的改變、或由於應用科技而需調整人手和職能。個別職系如未來人力需求不確定，例如有過剩人手或正作體制檢討，會被列為「受限制職系」，即須獲得局方批准方能招聘。對於完全沒有編制及實際員額的職系，會適時申請刪除。

創科局下的效率促進辦公室及政府資訊科技總監辦公室合併，成為數字數字政策辦公室。（數字政策辦公室）

警隊四年間削減604個職位 紀律部隊僅消防處編制擴大

當局同時披露各部門人手編制，以今個財政年度（2025-26）與2022-23年度作比較。表面上削減職位最多的是政府資訊科技總監辦公室，高達724人，但實情是架構改組，將創科局下的效率促進辦公室及政府資訊科技總監辦公室合併，成為數字數字政策辦公室，數字辦人手涉及880人。

▼各部門2022-23年度至2025-26年度人手編制▼



警隊由2022-23年度的38,397人減至2025-26年度的37,793人。（林靄怡攝）

警隊由2022-23年度的38,397人減至2025-26年度的37,793人。（林靄怡攝）

因此，要數到削減職位最多的部門，其實是三年前李家超政府上場後，獲批加人手和加開支14.7%至266.7億元的警務處，時至今個財年，需要削減的職位最多、高達604人，即由38,397人減至37,793人。

五支紀律部隊之中僅消防處編制擴大，由11,553人增至11,578人，即增加25個職位。

文化體育及旅遊局職位增加66個

削減職位第二多的部門是地政總署，由2022-23年度的4,794人減至4,565人，換言之職位少了229個。

削減職位第二多的部門是地政總署，由2022-23年度的4,794人減至4,565人，換言之職位少了229個。（黃浩謙攝）

如當局所說，編制非一刀切零增長。文化體育及旅遊局的編制擴大，由2022-23年度的335人增至401人，換言之職位多了66個。負責部門編制的公務員事務局，四個財年間亦由673個職位增至700個職位。