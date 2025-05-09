蔚雨芯涉詐騙另一藝人投資美容院及挪用公款　涉580萬遭廉署起訴

廉政公署周四（8日）落案起訴「蒨斯樺醫學美容有限公司」董事兼股東劉蒨樺，控告她涉嫌詐騙一名藝人股東投資共580萬元於該醫美中心，並誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，同時涉嫌挪用其中逾310萬元公款。劉蒨樺准予保釋，下周一（12日）在東區裁判法院應訊。

劉蒨樺藝名為蔚雨芯，是一名女歌手、模特兒及演員。翻查資料，公司另一名前股東為藝人廖樂宜（藝名洛兒），她曾受訪表示被圈中人騙款合資美容院。



廉政公署表示，昨日（8日）落案起訴一名醫學美容中心董事蔚雨芯，控告她涉嫌詐騙一名藝人股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。（資料圖片 / 陳順禎攝）

被控三罪 下周一法院應訊

劉蒨樺（藝名蔚雨芯）（31歲），為蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東，被控共三項罪名，即一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪。她已獲廉署准予保釋，下周一（12日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

2022年7月，蒨斯樺醫美股東楊曉婷（左）、劉蒨樺（中）及代言人廖樂宜（右）出席蒨斯樺醫學美容診所開幕活動。（蒨斯樺醫美facebook圖片）

另一藝人答允投資500萬 入股美容院

廉署表示，於2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為「蒨斯樺醫美」其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

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涉挪用310萬元 訛稱購醫美儀器

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於「蒨斯樺醫美」的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於「蒨斯樺醫美」以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。

廉政公署表示，昨日（8日）落案起訴一名醫學美容中心董事蔚雨芯，控告她涉嫌詐騙一名藝人股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。（Instagram：@rainkywai）

涉訛稱裝修耗盡資金 企圖詐騙股東再付80萬

餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱，「蒨斯樺醫美」因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

廉署調查揭挪用資金私用

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。

蒨斯樺醫美創立時股東包括藝人洛兒

根據公司註冊處資料，蒨斯樺醫學美容有限公司（ScR Dr. Pro Holdings Limited）於2022年5月成立，2024年3月解散。

公司創立時有四名股東，分別為劉蒨樺（藝名蔚雨芯）、楊曉婷、廖樂宜（藝名洛兒）、劉誠（LAU Sean Eiffel），分別佔股35%、30%、30%及5%。

公開資料顯示，楊曉婷（Cia Yeung）是劉蒨樺的小學同學，受訪時表示二人合資創業，售賣女性保健品及開設美容院；劉誠是一名醫生，出身醫生世家。

2022年12月，楊曉婷、廖樂宜將全部股份轉讓至劉蒨樺，劉蒨樺佔股增至95%，劉誠繼續持有5%股份。

根據公司註冊處資料，蒨斯樺醫學美容有限公司2022年5月成立時，四名股東包括原名廖樂宜的藝人洛兒。（IG@lok_lokyii）

美容院開業不足半年疑陷財務糾紛

翻查資料，劉蒨樺藝名為蔚雨芯，是一名女歌手、模特兒及演員。她於2022年7月與其同學及友人洛兒，夾份投資開設美容院生意，投放資金達7位數字打算擴大生意版圖，不過開業不足半年疑陷入財務糾紛，蔚雨芯當時曾指已報警並交由律師處理。

原名廖樂宜的洛兒曾接受訪問指被圈中人騙款400萬元，合資做美容生意。