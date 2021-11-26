十月初五的月光｜蔚雨芯美容事業愈做愈大　入行10年樣貌大升級

TVB台慶劇《十月初五的月光》以全新演員陣容拍攝，在劇中飾演江依文的蔚雨芯（Rainky），與郭子豪（飾金勝）有不少對手戲。現年28歲的Rainky在17歲時入行做歌手，可惜歌唱事業發展平平，幕前演出機會亦不多，2019年她與無綫簽下經理人合約做「親生女」，再戰影視圈！近年積極拓展美容生意的Rainky，不但自己做埋生招牌，樣貌亦被指大升級，由包包臉變成瓜子臉，五官亦愈來愈精緻，果然是女大十八變！



蔚雨芯（Rainky）在《十月初五的月光》中飾演江依文。（影片截圖）

重溫Rainky入行10年以來樣貌變化：

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除了演藝事業之外，Rainky近年更轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，生意愈做愈大的同時，生活亦愈來愈富貴，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入獨立屋。Rainky不時在露天大泳池「打卡」，又會邀請好友到家中作客，可見樓底極高，客廳空間闊落，擺放了大型皮梳化及雲石餐枱，Rainky經常在屋企做瑜伽，而主人房衣帽間內的名牌手袋櫃亦令人驚嘆，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，行頭絕不簡單！

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