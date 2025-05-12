亞洲醫療健康高峰論壇2025｜全球協作　共創醫健未來

醫療健康產業正迎來前所未有的發展機遇，尤其在科技、創新與國際合作的推動下，醫健領域已成為區域經濟和社會進步的重要驅動力。2025年，由香港特區政府及香港貿易發展局主辦的「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）將以「全球協作 共創未來」為主題，展示香港以至亞洲在醫療科技和相關領域的獨特優勢，並探索新機遇。論壇將於5月26日至27日在香港會議展覽中心舉行，主題及專題環節將深入探討當前醫健領域的熱話，包括人工智能、老年醫學與長壽科技、數據化醫療、中國醫健發展、中西醫藥結合、神經科學創新趨勢及罕見病等。現場亦設有展覽及投資項目對接會議等環節，為來自全球的醫健產業業內人士、創科企業及投資者提供一站式商業交流平台。



人工智能潛能無限 引領醫健創科新高度

亞洲醫療健康高峰論壇匯聚多位國際知名演講嘉賓，探討醫健產業熱門議題。

在眾多專題環節中，大會與香港科技大學合辦以「創造醫療新未來」為主題的兩場專題環節備受矚目。醫療健康行業正步入數碼化轉型的新時代，人工智能（AI）的應用已成為提升醫療效率及精準度的關鍵力量，而創新則是改變醫療服務的核心。一眾來自香港科技大學、騰訊健康及倫敦帝國學院醫學院等機構的嘉賓將探討AI在醫健領域的最新發展、倫理考量和未來發展方向，以及新技術如何改善病人照顧及提升醫護服務質素，並分享前沿科技和創新如何重塑全球醫療系統，以及遙距醫療、可穿戴設備、先進機器人和數字健康平台等創新技術融入現有醫療體系的機遇和挑戰。

亞洲醫療健康高峰論壇是全球醫健業界的年度盛事，世界衞生組織總幹事譚德塞博士將在本屆論壇透過視像形式作特別致辭。

迎接銀髮海嘯 長壽科技與老年醫學的未來

人口老化成為全球性挑戰，長壽科技與老年醫學的發展備受關注。今年的論壇特設「銀髮健康專章」，聚焦如何應對老齡化社會帶來的挑戰。香港中文大學賽馬會老年學研究所所長胡令芳教授、Apollo Health Ventures聯合創辦人暨創投合夥人Alexandra Bause博士、招商高利澤總經理杜立偉、Cedars-Sinai先進老年治療學中心主任James L. Kirkland教授等嘉賓，將會深入探討老年醫學的科研突破、市場趨勢與投資機會。另外，來自世界各地包括瑞士Synendos Therapeutics AG 、澳洲SYMBYX Biome 、內地昂泰微精等業界領袖，亦會討論下一波神經科學的創新趨勢如何幫助老年人群，例如改善柏金遜症症狀等。

而會場內的InnoHealth Showcase展區亦將展示多項針對長者的創新技術，例如用於中風復健的穿戴式設備等，以智慧化解決方案應對人口老化。

醫健初創將在現場推介其創新項目及發展情況，爭取更多商貿配對及曝光機會。

數據化醫療助改善患者照護方式

另一個備受期待的專題環節是「如何利用數據化醫療重塑病人旅程」，此環節將剖析如何通過大數據及遠程醫療技術，改變患者的健康管理方式。演講嘉賓包括港怡醫院執行總裁、IHH醫療(北亞洲)區域首席執行官曾慶亷醫生、Equinix亞太業務拓展總監許明仁及香港理工大學系統生物學與人工智能講座教授章偉雄等，他們將分享如何利用數據分析進行疾病早期偵測及預防，以及遠程病人監測等新技術的應用。

探討國內政策與全球機遇 同塑醫健體系未來

此外，論壇亦聚焦如何將健康公平與可持續性融入國家及地區的醫療政策。香港科技大學校長葉玉如教授、香港科學院創院院長及香港大學教研發展基金主席徐立之教授等嘉賓將在「塑造更公平及可持續的醫療體系」主題環節中，探討如何透過政策制定與國際協作，推動更公平、包容及具韌性的醫療體系。

而在中國國民健康相關政策的規劃藍圖「健康中國2030」下，中國醫療市場機遇處處，論壇亦將深入探討中國醫健市場的投資前景及國際合作機會。在專題環節「實現『健康中國2030』與醫健產業高質量發展」中，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司執行副總裁張連山博士、滙豐香港工商金融董事總經理暨商業金融主管區佩君、默克集團全球執行副總裁兼默克中國總裁何慕麒等嘉賓，將分享他們對中國醫健市場機遇的洞見，並分析中國醫療創新生態系統的發展趨勢。

在醫療健康行業的創新浪潮中，商業模式的轉型成為不可忽視的關鍵。在專題環節「醫健產業未來協作新模式」中，來自摩根大通、法國南特大學醫院、富衛集團等嘉賓，將分析全球醫健產業鏈的最新發展形勢，以及如何通過跨界別合作，推動醫健生態圈的創新與持續增長。

ASGH 環球投資項目對接環節透過一對一配對會議，連結醫健創科領域的項目擁有人和來自創投基金、私募基金、家族辦公室等投資者，實現無限商機。

展覽專區與對接環節 讓醫健企業連接世界

逾170家參展商將在今年論壇展示其醫健方案及服務，涵蓋創新科技、智能醫療及人工智能等多個範疇。

除主題及專題環節外，論壇亦設一系列精彩活動，全面展示香港作為國際醫療創新樞紐的優勢。ASGH Business Hub展覽專區匯集超過170家來自13個國家及地區的參展商，包括來自澳洲、泰國、上海及廈門的展團，而InnoHealth Showcase專區亦有超過70家企業和項目是由創新科技署連同數碼港及六家本地大學牽頭組織參加，展現香港創科力量。論壇同時設有環球投資項目對接環節，通過線上線下一對一會議，連接全球各地醫療保健領域的資金和項目，促進與會者洽談合作。

亞洲醫療健康高峰論壇

日期︰2025年5月26至27日 (星期一至二)

地點︰香港會議展覽中心展覽廳5FG

登記參加︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc/participant-registration

（資料及相片由客戶提供）