醫管局採樣拭子疑受新冠病毒污染　瑪嘉烈仁濟兩病人檢測疑假陽性

醫院管理局今日（10日）公布一批今年一月至四月底分別送達九龍西聯網明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院的上呼吸道採樣拭子懷疑受污染，醫管局在同一批次採樣拭子抽取100個樣本反覆化驗，最終發現18個樣本對2019冠狀病毒病呈弱陽性反應。



涉及事件的採樣拭子為BABIO批次24090511的產品，採購自一間本地供應商。醫管局指由於採樣拭子是密封包裝，醫管局的微生物學專家在分析化驗結果後，估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。



醫管局已審視今年一月至今使用有關採樣拭子進行新冠檢測的病人個案，發現一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果有可能是假陽性。該兩名病人已出院，院方已通知兩名病人有關事件。



傷者送到瑪嘉烈醫院治理。（資料圖片）

採購自一間本地供應商 1月起送達明愛、仁濟、北大嶼山及葵涌醫院

有關採樣拭子是採購自一間本地供應商，於今年一月開始至四月底分別送達九龍西醫院聯網轄下的明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。

18個樣本對新冠呈弱陽性反應 估計拭子送達醫院前已受污染

醫管局在同一批次的採樣拭子中先後抽取100個樣本反覆化驗，最終發現18個樣本對2019冠狀病毒病呈弱陽性反應。由於採樣拭子是密封包裝，醫管局的微生物學專家在分析化驗結果後，估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。

另外，醫管局亦已審視由今年一月至今，使用有關採樣拭子進行2019冠狀病毒病檢測的病人個案，發現一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果有可能是假陽性。

瑪嘉烈仁濟兩病人檢測疑呈假陽性 複檢為陰性 毋須處方抗病毒藥物

兩名病人檢測的CT值均高於38，病人沒有明顯呼吸道感染病徵，醫生亦即時為病人安排複檢，皆為陰性，毋須處方抗病毒藥物，該兩名病人其後已出院。院方已通知兩名病人有關事件。

專家：病人曾使用受污染採樣拭子檢測 不構成健康風險

醫管局已諮詢微生物學專家的意見，認為受污染採樣拭子上的殘留病毒並不活躍、不具備傳染性，即使病人曾使用有關採樣拭子進行檢測，亦不會構成任何健康風險。

根據紀錄，九龍西醫院聯網共使用了約27 000枝有關批次的採樣拭子，除了上述兩宗有可能的假陽性個案之外，未有再發現其他不尋常個案。而九龍西醫院聯網近期的2019冠狀病毒病陽性個案比率，亦與其他醫院聯網大致相近。

發言人表示︰「醫管局會嚴肅跟進事件，已向衞生署通報；亦要求涉事的採樣拭子供應商徹底調查採樣拭子的品質監控和檢驗紀錄，並已要求供應商解釋事件及採取補救措施。本局不排除採取進一步行動追究供應商的責任。」

涉事採樣拭子供應九龍西醫院聯網轄下醫院

涉及事件的採樣拭子為BABIO批次24090511的產品，主要供應九龍西醫院聯網轄下幾間醫院使用，事件不影響病人臨床治療及檢測服務。

醫管局會繼續與衞生署及供應商密切跟進事件，亦會要求供應商日後必須提供品質監控紀錄及檢測認證，證明供應的檢測用品合乎訂明的嚴格要求，確保病人安全及檢測結果的準確性。