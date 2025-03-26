公立醫院費用減免5改動　醫管局：與1萬元「封頂費」成雙重安全網

【急症室收費/公立醫院/專科門診】公立醫院收費改革，多項專科門診、住院費、檢驗服務加價，同時新增每人每年1萬元的「封頂費」。醫管局今日（26日）表示，病人需要申請「封頂」，並沒有審批條件，澄清毋須經醫務社工批核。



醫管局又宣佈多項醫療及藥費資助計劃的改動，包括公布放寬醫療費用減免機制的入息及資產限額，預計合資格市民由30萬人大增至140萬人，預計明年實施。醫管局表示，病人毋須「揀擇」，可同時申請減免醫療費用及1萬元「封頂費」，變相有「雙重安全網」。藥費方面，撒瑪利亞基金資助計劃下，病人的分擔比率會降低，變相所需支付的藥費減少。



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改動一：醫療費用減免機制放寬入息資產限額

現時醫管局醫療費用減免機制，原本以家庭住戶每月入息中位數的75%為上限。優化後，2人或以上家庭的入息限額由75%升至100%，即與入息中位數看齊。1人家庭則升至入息中位數的150%。根據其入息及資產，病人可獲全額或部份費用減免。

以往2人家庭入息超過10,750元，就不能獲減免。放寬後，月薪少於16,950元可取得醫療費用減免。資產方面，以往二人家庭獲得費用減免的資產限額為8.5萬元，未來將與申請公屋的資產限額看齊，二人家庭資產超過38.7萬元才沒有減免。

改動二：減免有效期由12個月延長至18個月

病人需要提交財政狀況文件供醫務社工審批，費用減免效期由現時的12個月，延長至18個月。病人於18個月內再次申請時，不用再提交文件作經濟審查。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，病人18個月內申請時，只要聲明財政狀況沒改變就能獲批，認為能減省病人的時間及社工作量，形容是「利民措施」。

醫管局指，減免計劃改動後，不論未婚人士是否與家人同住，只須提供自己的財務文件，便能申請減免。（夏家朗攝）

改動三：未婚病人毋須申報同住家人財政狀況

原本減免計劃下，未婚人士與家人同住，會被視為同一個「家庭」，需要提交父、母的入息及資產文件作審查。改動後，不論未婚人士是否與家人同住，只須提供自己的財務文件，便能申請減免。

改動四：藥物費用承擔比率下降

現時醫管局病人符合臨牀、身份資格及經濟規定，便能申請撒瑪利亞基金獲得藥費資助。現計劃設有「病人分擔額的累進計算表」，列明病人每年可動用之財務資源金額，以及其相應的分擔比率，從而計算病人可獲得的藥費資助。

醫管局表示，日後會降低病人的分擔比率，變相病人需要支付的藥費減少。另外，部份原本未獲資助的病人，亦會有機會合資格申請資助。

改動五：藥費醫療費減免擬全網上辦理

潘綺紅表示各項資助計劃申請程序與現時「一模一樣」，病人可於網上申請撒瑪利亞基金藥物資助。至於醫療費用減免暫時仍要實體遞交文件，預計明年第三季增設網上辦理，相信申請時間會較現時縮短。現時，醫療費用減免原則上即時批核，撒瑪利亞基金藥費資助則10日內批核。

潘綺紅表示，估計入息及資產符合資格申請醫療費用減免的病人由30萬人增至140萬人，但實際不一定140萬人都會使用醫管局服務，或者未必有需要申請減免。（夏家朗攝）

140萬人可申免醫療費 與「封頂費」形成雙重安全網

潘綺紅表示，估計入息及資產符合資格申請醫療費用減免的病人由30萬人增至140萬人，但實際不一定140萬人都會使用醫管局服務，或者未必有需要申請減免。醫管局會根據申請的反應，調配醫務社工人手。長遠而言改為網上辦理申請，相信能夠減省人手。

政府昨日公布，擬為全港市民設立住院及門診費用上限，每人每年上限1萬元，須向醫務社工申請。不過醫管局今澄清，市民需要申請，但毋須經社工處理，詳細申請及執行細節之後公佈。

潘綺紅指，醫療費用減免機制加上一萬元封頂機制，形成「雙重安全網」。不過，有市民擔憂如使用醫療費用減免，或因未能達到一萬元的上限而無法受惠，變相需要在兩個福利中二擇其一。潘綺紅解釋，市民如獲全額減免，根本不會觸動到封頂機制。如獲部分減免，則需自付部分費用，但可以「儲住」，待醫療費用接近1萬元時，再申請使用封頂機制，不必擔心要「二擇其一」。