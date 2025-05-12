城巴新站牌設計被批不清晰　運輸署接14宗投訴　已要求城巴改善

城巴自與新巴合併專營權後，陸續更換各區巴士站牌設計。惟有乘客反映新設計「撞色」和字體過小，難以察看巴士路線資訊，為難年長乘客，失明人協進會接獲不少視障會員反映新設計對低視能人士做成不便。



運輸署回應查詢表示，自2023年7月至今，共接獲14宗有關城巴新站牌設計的投訴，主要涉及字體較原有設計小，署方已要求城巴作出改善。



城巴更換新款站牌，有網民覺得字體較舊版細。（資料圖片）

網民認為城巴舊版的站牌設計更好，路線號碼和目的地字體更顯眼。（資料圖片）

網民在Threads發起投票，結果93%網民認為舊版更好。（Threads截圖）

城巴以官方帳號回應網民：不如慢慢適應新嘅事物囉

城巴自與新巴合併後，陸續更改各區巴士站設計。早前有網民發文指出，並排對比新舊版站牌，形容「邊款清晰，一目了解」，指舊版站牌路線號碼及目的地字體夠大，反觀新版字體較小。

城巴在Threads以官方帳號回應：「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足曬所有人。咁既然改變唔到，與其執著好定唔好，不如慢慢適應新嘅事物囉！」其後再補充稱能理解大家觀點，已在適當時機及場合向相關部門反映。

香港失明人協進會：新設計對低視能人士做成不便

香港失明人協進會3月21日向城巴發公開信，指不少視障人士是巴乘客，去年城巴更新巴士路線號碼牌的設計後，該會接獲不少視障會員反映，指新設計對低視能人士做成不便，曾經向城巴反映有關問題，卻未有任何積極回應，對此感到不解。

城巴正陸續為車隊換上新塗裝。（城巴提供）

城巴稱巴士站牌會有新面貌，黃底黑字是普通路線、藍底白字為特快路線、黑底黃字則是通宵路線。（城巴提供）

運輸署：正與城巴跟進優化設計事宜 會參考過往所接獲意見

運輸署回應指，自2023年7月兩巴合併至今，共接獲14宗有關城巴新的巴士站牌設計的投訴，主要涉及字體較原有設計小。署方已要求城巴作出改善，現正與城巴跟進優化巴士站牌設計事宜，並會參考過往所接獲的意見，檢視城巴提交的新設計，以照顧不同乘客的需要。