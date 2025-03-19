城巴新站牌惹負評！93%網民投票撐舊款設計更好　城巴小編親回應

城巴站牌向來黃色底配上鮮色文字，離遠看已相當吸晴，惟城巴開始更換新站牌，新版設計不時引起熱議。有網民近日在Threads再將新舊城巴站牌並排對比，形容「邊款清晰，一目了解」，認為新版路線及目的地字體過小，又發起網上投票，結果93%網民認為舊版更好看，指「新不如舊」、「真心以前清𥇦好多，從前係業界最好」。



帖文更引來城巴小編親自上線回覆，認為新站牌由設計到審批經過多層考慮，「與其執着『好』定『唔好』，不如慢慢適應新嘅事物囉」。未料其回應反引來網民不滿，指新站牌「正常視力成年人睇都有困難」，城巴小編之後再度回應，指理解網民觀點，亦適時向相關部門反映，希望累積足夠公眾意見後可持續作改善。



城巴更換新款站牌，網民覺得字體較舊版細，效果不及舊設計好。（資料圖片）

樓主日前在Threads發帖，並排對比新舊版站牌，形容「邊款清晰，一目了解」，舊版站牌路線號碼及目的地字體夠大，反觀新版字體較小，明明2款牌的長度一樣，「淨係黐個新logo係塊舊牌上面咪算囉」。

網民認為城巴舊版的站牌設計更好，路線號碼和目的地字體更顯眼。（資料圖片）

網民認為城巴舊版的站牌設計更好，路線號碼和目的地字體更顯眼。（資料圖片）

網民在Threads發起投票，結果93%網民認為舊版更好。（Threads截圖）

1,770名網民投票 93%認同新不如舊

樓主又發起投票，問各路網民「大家認為邊款好睇啲呢」，結果有1,770名網民投票，多達93%投票者認為舊款更好。網民指平心而論新站牌設計更美觀，但字體不夠清晰也是事實，「字體冇之前咁大（同靚）」啫，不如叫佢加返大個字體」、「咁咪即係新不如舊囉」、「真心以前清𥇦好多，從前係業界最好」、「舊版資訊比較清楚，去邊度係總站；新版就好似唔預俾人離遠睇，似導遊指示」。

城巴正陸續為車隊換上新塗裝。（城巴提供）

城巴稱巴士站牌會有新面貌，黃底黑字是普通路線、藍底白字為特快路線、黑底黃字則是通宵路線。（城巴提供）

城巴小編：不如慢慢適應新嘅事物囉！

帖文引來城巴官方帳號小編回應，指「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足晒所有人」。小編又指決定換新款已為既定事實，籲網民「與其執着『好』定『唔好』，不如慢慢適應新嘅事物囉！」

網民不滿：不如你哋趁未換晒再改改佢啦

回應卻引起網民不滿，「唔識答，就問咗公關部先啦」、「翻譯年糕：態度接受意見照舊，你哋幾大意見都係要接受㗎啦」、「Design就係為咗改善同要user friendly 但而家90幾%嘅user都同你講好睇但唔實用，不如你哋趁未換晒再改改佢啦」、「我個人係設計師，我可以估計你地推出呢個設計前連1:1 mockup（實物模型）都冇做過，正常視力成年人睇都有困難」，反建議小編爭取改設計。

城巴小編再覆：已適時向相關部門反映

城巴小編後來統一回覆，指大家同樣作為巴士用家，能理解大家觀點，自新站旗推出後亦有留意評論，已在適當時機及場合向相關部門反映，「但最終決定係點，又並不是小編能所左右（我不能向大家保證什麼，否則我就不是小編啦！）當中絕對有一種無力感，但無論如何，都歡迎大家發表對站旗嘅意見」。小編又指累積到足夠多公眾意見後，相信可以持續改善帶好更好的改變。

（綜合）