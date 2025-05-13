內地攜貓狗入境香港檢疫期縮　由120日減至30日　6.3起實施

漁護署今日（13日）公布從內地進口貓狗的最新安排，從6月3日起，由內地進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，並持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書，抵港後檢疫期由現時的120天大幅縮減至30天。



從下月3日起，由內地進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期由現時的120天大幅縮減至30天。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

漁護署今日（13日）表示，由6月3日起，漁護署會把內地納入第三A組別，由內地進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，並持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書，抵港後檢疫期會由現時的120天大幅縮減至30天。新安排便利動物主人從內地攜帶寵物貓狗來港。

從內地進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合第三A組別的各項規定和向漁護署提交所需證明，包括動物須植入合規的微型晶片；持有效的狂犬病和指定傳染病的防疫注射證明書；在離境前不少於90天及不多於一年內抽取血液樣本，在漁護署認可的化驗所進行狂犬病抗體滴度檢測和獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書等。

漁護署稱，從內地進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合第三A組別的各項規定和向漁護署提交所需證明。（資料圖片 / 梁偉權攝）

漁護署發言人稱，為確保檢疫規定得以嚴格執行，漁護署與內地當局同意首階段由深圳海關官方獸醫簽發動物衞生證書。

有關內地簽發動物衞生證書的詳細要求可向深圳海關查詢。至於從內地進口貓狗檢疫安排及申請程序，包括預留檢疫設施的方法及獲認可的內地化驗所資料，詳載於漁護署網頁。