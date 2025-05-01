輕鐵寵物｜貓狗同行今試行不排除延長　飼主讚毋須坐的士可省車費

【港鐵／輕鐵／五一黃金周】港鐵今日（5月1日）起試行「貓狗同行」計劃，暫為期兩個月，通行證每張99元，容許寵物主人帶貓狗在周末及公眾假期乘搭輕鐵，但必須在車廂最後一道門上落，貓狗在上車前需要放進寵物袋。



港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示早上整體運作暢順有序，已安排加派70名職員提供協助。另有市民指以往攜帶愛寵出門必須乘坐的士，讚該計劃能夠幫助節省車費。



目前計劃只容許小型寵物乘車，寵物袋的長闊高相加尺寸不可超過170厘米。（港鐵提供）

港鐵5月1日起試行「貓狗同行」計劃，暫為期兩個月。（港鐵提供）

「貓狗同行」計劃容許寵物主人帶貓狗在周末及公眾假期乘搭輕鐵。（港鐵影片截圖）

試行兩個月的「貓狗同行」計劃，乘客為寵物購買「貓狗同行證」後，就可於星期六、日或公眾假期，攜帶一隻貓或狗乘搭全綫輕鐵。

帶寵物乘客須在車廂最後一道門上落 暫只准小型乘物乘車

港鐵指，帶寵物乘車，須使用每節車廂的最後一道車門上落，另外寵物在上車前需要放進寵物袋，中途不可開啟。

目前計劃只容許小型寵物乘車，寵物袋的長闊高相加尺寸不可超過170厘米、任何一邊的長度均不能超過130厘米，也不能使用寵物手推車或有車輪的箱子。

目前計劃只容許小型寵物乘車。（港鐵影片截圖）

寵物在上車前需要放進寵物袋，中途不可開啟。（港鐵影片截圖）

港鐵加派70名職員提供協助 不排除延長計劃

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，早上不少市民按規定攜同愛寵乘坐輕鐵，整體運作暢順有序。她提醒，其他乘客若希望與寵物保持距離，可選擇在車廂較前位置上車，呼籲乘客互相包容忍讓，為寵物共融踏出首步。

李婉玲又指，今日在較繁忙的輕鐵站加派70名職員，以協助寵物乘客。港鐵在試行計劃期間收集乘客意見，並加強車廂清潔，不排除會延長計劃。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲。（資料圖片／黃浩謙攝）

市民稱以往攜帶愛寵出門必須坐的士 計劃助慳車費

有市民表示，以往攜帶愛寵出門必須乘坐的士，讚揚該計劃為飼主帶來便利，能夠幫助節省車費，並建議港鐵放寬至寵物手推車。沒有飼養寵物的市民認為，寵物只留待車尾部，相信不會影響其他乘客。

現時乘客可在港鐵應用程式上購買「貓狗通行證」，每張價錢為99元。乘客購買通行證後可帶同一隻寵物上車，一個月內不限次數乘搭。不過主人需另付車資。

飼主須使用每節車廂的最後一道車門上下車。（港鐵影片截圖）

乘客可在港鐵應用程式上購買「貓狗通行證」，每張價錢為99元。（港鐵影片截圖）

輕鐵「貓狗同行」試行計劃五大規則

1. 每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外，恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛；



2. 乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章；



3. 乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置；



4. 乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位；



5. 乘客須如常支付本人車費。

