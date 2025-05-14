元朗攸壆路簡約公屋｜3月起分兩區入伙　至本月初最新入住率約37%

元朗攸壆路項目是政府興建13個簡約公屋項目之一，也是首個竣工項目，項目分為南北兩區，其中南區3月28日起分階段入伙，共提供1,046個單位，而北區5月6日起入伙。房屋局今日（14日）稱，儘管元朗攸壆路簡約公屋已在3月28日開始入伙，但由於仍處起步階段，今年第一季只有83宗入伙，而截至今年5月初，項目已有超過800戶已入伙。以該項目南北兩座共有2,156個單位計算，即現時入住率超過37%。



元朗攸壆路項目是政府興建13個簡約公屋項目之一，也是首個竣工項目，項目分為南北兩區，其中南區3月28日起分階段入伙，共提供1,046個單位。（資料圖片／周令知攝）

房屋局今日交代公屋最新輪候時間稱，「簡約公屋」單位會在2025年至2027年分階段落成，逐步邁向在2027至28年度前完成興建約30,000個「簡約公屋」單位的目標。隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。

今年首季有約4,800宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」

當中提到，今年首季，共有約4,800宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」。房屋局稱，儘管首批位於元朗攸壆路的簡約公屋已在3月28日開始入伙，但由於仍處起步階段，2025年第一季只有83宗入伙，而截至今年5月初，項目已有超過800戶已入伙。該項目南北兩座共有2,156個單位，即現時入住率超過37%。

元朗攸壆路項目分南北兩區，於3月28日起派鎖匙，先讓南區居民入伙。（資料圖片／周令知攝）

元朗攸壆路項目分南北兩區，於今日（28日）起派鎖匙，先讓南區居民入伙。（資料圖片／周令知攝）

另一簡約公屋彩興路項目預計下月底開始分階段入伙

首期簡約公屋的另一項目、牛頭角前聖若瑟英文中學彩興路項目，預計於今年6月底開始分階段入伙；房屋局已完成審核第三份及正審核第四份「簡約公屋」營運及管理服務合約的標書（分別涵蓋屯門第3A區及啟德世運道第一期），預計最快於今年5月底批出。

房屋署兩期簡約公屋申請期共接2.18萬宗申請

申請方面，首期2024年6月開始接受申請，截至今年2月23日，房署共接獲約14,300份申請。而第二期開始接受申請的項目於今年2月24日起接受申請，截至5月初共接獲約7,520份申請。

元朗攸壆路簡約公屋內社區設施。（資料圖片／周令知攝）