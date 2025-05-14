公屋輪候時間2025｜至3月底維持5.3年　長者一人申請按季快0.1年

房屋局今日（14日）公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至今年3月底，在過去一年獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間比上一季回落0.1年至3.3年。



截至2025年3月底，約有116,400宗一般公屋申請，以及約86,300宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗及143,700宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目分別下降26%及40%。房署表示，是受惠於居屋、公屋項目落成以及打擊濫用公屋的成效。



房屋局表示，截至2025年3月底，在過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的公屋綜合輪候時間維持在5.3年。（資料圖片）

房屋局表示，截至2025年3月底，在過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的公屋綜合輪候時間維持在5.3年，解釋指主要是由於過去12個月有近六成申請者獲安排入住翻新單位，而當中八成位於市區或擴展市區。

房屋局又指，獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者，其平均輪候時間較編配入住新界區公屋的長約兩年。

至於長者一人申請者的綜合輪候時間為3.3年，比上一季回落0.1年。在過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，超過四成為輪候時間相對較短的新界區申請者。

局方料輪候時間會逐步下降

2025年第一季獲編配入住公屋的一般申請共有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗；獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買了資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。

局方指，隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。