恒生裁員｜學者料港企業仿效縮規模　陳振英籲員工進修增競爭力

恒生銀行據報自3月下旬發放花紅後罕有地進行較為廣泛的裁員行動，個別部門削減幅度約10%至50%不等。浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光今早（14日）在電台節目表示，本港經濟不穩，加上全球競爭、消費模式轉變，相信機構會更加考慮如何控制勞動成本。若恒生裁員屬實，相信是「本港企業的開始」。



金融界立法會議員陳振英則指，即使本港經濟不穩，銀行仍持續有盈利增長；他相信恒生即使裁員、料不涉經營前景，不會引來其他銀行仿效。



傳恒生銀行罕有地進行較為廣泛的裁員行動。（資料圖片）

有本地媒體綜合消息指出，自3月恒生有多個部門陸續裁員，現階段主要涉及後勤支援部門，其中亦包括策略及企業發展部，其餘裁員的部門包括資訊科技部、企業傳訊部，以及恒生指數公司等。涉事部門的裁員幅度有約一成至兩成，也有個別部門裁減約五成員工。

浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光指，經濟不穩加上全球競爭、消費模式轉變，相信商業機構會更加考慮如何控制勞動成本。若恒生裁員屬實，料「本港企業的開始」。（大學線授權使用）

學者：若裁員屬實、將是「本港企業的開始」

浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光今早在電台節目表示，他又指傳統上恒生是「很關顧員工的企業」，而本港華人機構亦較西方機構「有人情味」，因此普遍較少有大規模裁員。若裁員屬實，將是「本港企業的開始」。

他指，本港目前GDP增長僅約2%，經濟不穩加上全球競爭、消費模式轉變，相信機構會更加考慮如何控制勞動成本，預計接下來類似的裁員行動在不同機構會越來越多，料企業會架構重整，將公司規模控制得越來越小，甚至將部分工作流程外判。

金融界立法會議員陳振英相信，恒生是次裁員不涉經營前景，不會引來其他銀行仿效。（資料圖片／黃浩謙攝）

陳振英：相信不涉經營前景 不會引來銀行仿效

金融界立法會議員陳振英指，銀行越來越多工作都可以被科技取代，銀行每年也有員工自然流失，相信不會大規模裁員。他表示，即使本港經濟不穩，銀行仍持續有盈利增長；所以相信恒生即使裁員也不涉經營前景，亦不會引來其他銀行仿效。惟他提醒，銀行招聘的側重點會有所改變，單據審查等傳統工作會被取代。他呼籲銀行從業員要在AI、金融科技及虛擬資產管理等方面進修，增強競爭力。