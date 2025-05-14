恒生據報多部門下月前裁員10至50%　餘下員工需重新申請職位

恒生（0011）據報自3月尾下旬發放花紅後罕有地進行較為廣泛的裁員行動，個別部門削減幅度約10%至50%不等，傳裁員行動擬於6月底前完成。此外，恒生又仿效母公司，即使受影響部門尚未被炒的員工，也要重新申請職位，與內外部應徵者競爭。目前恒生正在招聘百多個職位，有關員工可隨意申請任何職位。



恒生據報自3月尾下旬發放花紅後罕有地進行較為廣泛的裁員行動，個別部門削減幅度約10%至50%不等，傳裁員行動擬於6月底前完成。

現階段主要涉及後勤支援部6月底前完成

有本地媒體綜合消息指出，自3月恒生有多個部門陸續裁員，現階段主要涉及後勤支援部門，其中亦包括策略及企業發展部，也大削人手。此外，裁員的部門還包括資訊科技部、企業傳訊部，以及恒生指數公司等。涉事部門的裁員幅度有約一成至兩成，也有個別部門裁減約五成員工。

是次被裁員工涵蓋高級至基層員工，不同部門的處理手法也不盡相同，有員工遭即時解僱獲賠代通知金，亦有員工是在1個月前獲通知將被解僱，這類按通知期作事前通知遭解僱的員工，將不獲代通知金賠償。不過，該行向所有被解僱員工作出的長期服務金賠償優於勞工法例要求。

發言人：不時檢視業務組合和營運並作適切調整

消息又稱，至於要「交人頭」的部門而暫未被裁的員工，不論任何層級，都要在內部重新申請職位。然而，即使申請原本任職部門的崗位，職銜可能因為重組已有所改變。員工可同時申請橫跨不同部門的多個職位。恒生目前招聘的職位共有百多個，並開放予外部人士申請。換言之，「留得低」的員工也要跟內外部人士競爭，若然見工失敗，又或主動放棄重新申請職位，都一樣作裁員處理，無得「留低」。不過，據指部分須重新申請職位的恒生員工其實早已內定可以留下來。恒生是次較為廣泛性的裁員行動料短期內完成，有傳6月底是死線。由於今次有關部門主管是逐個員工約談，故實際的裁員情況並不透明。

恒生銀行發言人回應《香港01》查詢時，未有否認相關裁員消息，稱為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合和營運，並會作出適切的調整，包括優化或創建新職能、調整業務架構，以及提升員工的技能等，以更好地為客戶提供優質的服務。