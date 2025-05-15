Red MR及母公司欠員工數月強積金　涉款173萬　積金局曾多次申索

連鎖卡拉OK「Red MR」近日再拖欠強積金供款，自去年2月起拖欠數十名員工強積金供款。積金局表示，由BMA Catering Management Limited(BMA) 經營的RedMR去年2月至10月欠繳約70名員工的強積金供款及附加費，涉款約113萬港元。



另外，BMA亦未為約50名僱員繳交去年11月至今年4月的強積金，涉及金額約60萬港元，積金局明日（16日）會代員工提出民事申索，為受影響員工追討拖欠的供款。



連鎖卡拉OK「Red MR」屢次被指拖欠強積金供款。（資料圖片/歐嘉樂攝）

積金局指，局方自2024年3月起主動介入及作出調查，曾6次入稟區域法院為受影響員工追討強積金欠款及附加費，為員工追回約30萬元強積金供款及附加費。至於尚未繳清的欠款，該局稱正展開其他相應執法行動追討，例如向法院申請第三債務人命令，扣押該公司的銀行帳戶資金、向法院申請執行財物扣押令狀等。

另外，BMA仍未為約50名僱員繳交去年11月至今年4月的強積金，積金局稱明日會就去年11月至12月的欠款入稟向RedMR提出民事申索，並要求RedMR盡快補回今年1月至4月的拖欠供款，否則會再提民事申索，為員工追討有關欠款。

積金局也表示，自2025年1月到目前為止，共收到3宗投訴RedMR的個案，該個案將與上述追討行動一併跟進。