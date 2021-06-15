旺角Red MR招待未打疫苗顧客遭食環署檢控　須停業14天

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-15 22:27

近日有傳媒放蛇，揭發本港有卡拉OK場所未有遵照防疫規例，接受未曾接種新冠疫苗的客人光顧。食物環境衞生署今天（15日）發稿指，昨天巡查了灣仔區及旺角區合共五間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，違反《規例》下就表列處所發出的指示。食環署已向該負責人展開檢控程序，旺角卡拉OK須關閉14天。 記者致電旺角區三間卡拉OK，兩間Neway都指可以預約明天唱K，只有Red MR的職員指旺角分店需停業，解釋因要維修冷氣，最快6月29日才恢復營業，正好是14天，資料與食環署的稿件吻合，記者正向Red MR查詢。

圖為旺角MPM商場的Red MR分店。（資料圖片）

食環署巡查5間卡拉OK

食環署昨日（14日）在各區加強巡查，同時亦曾與警方採取聯合行動，合共巡查了542間餐飲處所包括酒吧／酒館及225間其他處所，當中包括灣仔區及旺角區合共五間卡拉OK場所。食環署指，旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，違反《規例》下就表列處所發出的指示。食環署已向該負責人展開檢控程序，有關處所亦須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即關閉處所14天。

Red MR旺角店電話轉駁尖沙咀店 職員：冷氣維修停業

記者以顧客身分致電旺角MPM商場的Red MR分店查詢，電話接駁至尖沙咀分店。職員表示，今日突然接獲通知，旺角分店因冷氣維修而暫停營業，最快6月29日才恢復營業。而旺角區有兩間Neway，兩間分店的職員都指可以預約明天唱K，如常營業。

食環署稱，亦向一名涉嫌違反《規例》下就餐飲業務發出的指示的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。該餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時至翌日上午4時59分停止堂食，其餘營業時間不多於2人同坐一桌，為期七天。

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+ 5 + 5 + 5

署方表示，若餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

食環署預告：長假期後擴展至其他處所

食環署發言人特別強調，身處餐飲業務處所及表列處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。有關要求亦包括惠顧酒吧／酒館，卡拉OK場所或夜店／夜總會的顧客必須已接種第一劑新冠疫苗。

顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可因第599G章而被定額罰款5,000元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

食環署指，執法行動在長假期後會繼續進行，並會擴展至其他地區及其他類別的處所，並會檢查員工和顧客的接種疫苗記錄，以及與警方採取聯合行動，涵蓋包括酒吧／酒館，卡拉OK場所及夜店／夜總會，對違例者採取嚴厲執法行動。