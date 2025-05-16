官網何解刪2023前調查報告？申訴公署有回應：方便公眾找最新報告

申訴專員公署近日更新網站，被揭刪走大量政府部門的報告及資料，網站只保留2023年4月至今的調查報告、跨部門協作實例、及新聞稿等，亦只上載兩個年度的年報。



公署回覆查詢表示，公署設立網站的主要目的，是發放公署最新及相關資訊，讓使用者可以便捷地了解其工作，而為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，以及更有效益管理網頁資訊，公署已更新網上資訊至最近三個年度



署方指，曾發布的資料會長期保存，並沒有刪除。市民如欲索取公署網站以外的資料，可向公署提出書面索取資料要求。



申訴專員公署網頁截圖。

申訴專員公署表示，署方不時會檢視及更新網站上發布的內容。署方稱，為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，以及更有效益管理網頁資訊，公署已更新網上資訊至最近三個年度，曾發布的資料會長期保存，並沒有刪除。

署方指，市民如欲索取公署網站以外的資料，可向公署提出書面索取資料要求，公署會按《申訴專員條例》適當地處理。

官網只保留2023年後報告 《公開資料守則》個案欄目全刪走

申訴專員公署是自1989年成立的獨立法定機構，負責監察各政府部門和主要公營機構的公共行政，推動優良及公平的公共服務。公署可對有關行政失當的申訴展開獨立、客觀及公正的調查，以及就涉及重大公眾利益或廣受市民關注的課題作出主動調研。

過往網站有大量政府部門的報告及資料，但近日公署更新網站，只保留2023年4月至今的調查報告、跨部門協作實例、及新聞稿等，亦只上載兩個年度的年報。原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。