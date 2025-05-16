申訴專員公署網站移除10年資料　僅保留2023年後報告　議員促解釋

負責督促各政府部門增透明度、處理《公開資料守則》投訴的申訴專員公署早前更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料。網站資料本可追溯至2013年，現時卻只保留2023年4月之後的調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。《香港01》就事件向申訴專員公署查詢，正等候回覆。



立法會議員江玉歡表示，政府有規定大廈業主立案法團保留6年的資料，沒有理由對政府資料的保留限期卻不作限制，所以她認爲公署應保留資料，以及向公衆解釋爲何只保留2023年4月後的資料。



申訴專員公署網頁截圖。

存檔網頁資料的網站Wayback Machine顯示，上月時，申訴專員公署網站中「工作及報告」一欄，仍分爲「調解及跨部門協作實例」、「主動調查行動」、「全面調查」和「《公開資料守則》個案」四部份，每個部份的調查報告均可追溯至2013年。

但更新後，整個「《公開資料守則》個案」欄目被刪除，而其餘三個欄目的資料，則只可追溯至2023年4月，此前的資料已無法瀏覽。被移除的報告包括2015年一份關於對公營房屋現有租户資格的審查和監察機制的報告，以及2020年一份關於社會福利署對護老中心的投訴的處理的報告等。

Wayback Machine顯示，上月時，網站中的調查報告仍可追溯至2013年。（Wayback Machine網頁截圖）

更新後，只可追溯至2023年4月。（申訴專員公署網頁截圖）

現時剩下的報告包括「調解實例︰優化「港車北上」續期通知安排 小改動帶來大方便」和「政府對建造業職業安全及健康的監管」等。

《香港01》已就事件向申訴專員公署查詢，正等候回覆。

江玉歡促公署解釋今次改動：（網站）放報告要幾多容量啫？

立法會議員江玉歡表示，她一向鼓勵政府資訊要公開透明，讓市民易於查閱；而設立網站的目的就是讓市民能即時查閱資料，所以她不解公署爲什麼要移除資料，尤其申訴專員公署負責處理投訴，是政府和市民間的重要橋樑。

她指，政府有規定大廈業主立案法團保留6年的資料，沒有理由政府資料的保留限期卻不作限制；所以她認爲公署應保留資料，以及向公衆解釋爲何只保留2023年4月後的資料。

她亦指，現時政府力推「智慧政府」，網站不應連報告也放不了：「放報告要幾多容量啫？」