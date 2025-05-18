中大醫學院第二學位醫科課程　數百人爭25個位　院長冀培養接班人

香港中文大學醫學院下個學年推出四年制第二學位醫學課程，名額25個。院長趙偉仁今（18日）在商台節目《政好星期天》時表示，連同第二學位醫科課程的學額，中大醫學院今年共錄取325名學生。他說，有數百人報讀第二學位課程，首輪面試已完成，期望學生在入讀中大後好好努力。他作為醫學院院長，期望能教育好學生，為醫學院培養「接班人」。



中文大學醫學院院長趙偉仁。（資料圖片）

中大醫學院。（資料圖片）

數百人報讀中大第二學位醫科課程 爭25個學額

趙偉仁說，連同第二學位醫科課程的25個學額，中大醫學院今年共會錄取325名學生。他指目前已完成第二學位的首輪面試，共有數百人報讀，包括過去曾修讀生物科學、化學等科目的畢業生、以及外國知名院校的準畢業生，相信他們希望將科學研究轉化。

趙偉仁續說，報讀第二學位醫科課程的人士，本身亦要就讀醫學相關範疇科目。他認為學生過往的學習背景相當重要，並指醫學不簡單，期望學生入讀中大後好好努力。

趙偉仁期望教育好學生 為醫學院培訓「接班人」

趙偉仁認為香港的創新科技產業有很多機遇，醫學更在創科上擔當重要角色，指自己作為醫學院院長，除了提升醫學教育及開設第二學位課程外，最希望能教育好學生，為醫學院培養「接班人」。

中大醫學院在短短44年間，國際排名已到達全球首25名之內，趙偉仁形容並不簡單。他指學院的教學和科研人員比其他國際學府少，故其中一個重要責任在於搶人才，並希望挽留他們在中大醫學院內，延續他們的科研工作和夢想。