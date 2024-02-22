中大改組｜醫學院趙偉仁稱風波只屬短暫 捐款數字證社會支持中大
撰文：呂穎姍
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中大校董會改組早前爆爭議，中大醫學院院長趙偉仁今（22日）出席傳媒春茗時表示，相信相關風波只屬短暫，更指根據捐款數字，中大得到捐款仍為八大之冠，顯示社會對中大支持。
趙偉仁本月接任陳家亮成為中大醫學院院長，他今在傳媒春茗時表示，陳家亮為醫學院未來發展建下好的基石，舊領導班底除退休外，大部份繼續留任，並持同一個理念繼往開來，發展相對比較穩定，故可以與香港市民保證中大醫學院會有良好管治。
他又指，會與中大管理層繼續合作，並相信中大風波只會是短時間。他續指，據一月的數據顯示，中大得到的捐款仍為八大之冠，顯示到社會對中大仍然支持，希望此一切爭議均為小風波，「一時風波不會影響。」
對於《基本法》第23條立法，趙偉仁表示絕對支持，因為相關立法會對香港穩定發展有重大支持作用，亦能穩定社會。他表示，暫未感受到海外對立法有擔心，並舉例指旗下機械人中心亦有美國教授在內工作，其知悉立法後亦無離開，反而第一個報名參加中心舉辦的國際會議。另外，跨國醫藥公司亦未有減少與醫學院合作。
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