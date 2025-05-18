西港城關門翻新　滿記甜品分店本月26日結業　食客：要返西貢食？

上環法定古蹟西港城本月底將關門，以展開新一輪翻新工程，預計工程需時兩年，所有商戶須於5月底悉數遷出，其中包括滿記甜品西港城分店。有顧客對一同光顧的兒子笑言：「可能下次食嘅時候要返西貢食。」



位於上環西港城的滿記甜品，將於本月26日結束營業。（董素琛攝）

位於上環西港城的滿記甜品，將於本月26日結束營業。（董素琛攝）

位於上環西港城的滿記甜品，今日下午約5時，滿記甜品西港城分店未有坐滿，店內僅有數台客人。（董素琛攝）

滿記甜品首間分店於1995年開設在西貢，至今已有30年歷史，分店曾遍布全港各區。下午約5時，滿記甜品西港城分店未有坐滿，店舖門外放置結業告示，指分店將於本月26日暫別顧客，並預告很快會在新地點重開。有店員指，分店結業後將被調到港島區其他分店，惟不清楚具體是哪一間。

李先生稱，已光顧滿記甜品多年，今天花費約59元購買榴槤甜品，認為不算貴。（董素琛攝）

居於附近的李先生於今日下午，與家人一同光顧滿記甜品西港城分店。他說，原本未有留意到店舖將要結業，經記者提示方才知道。他稱，多年來都有光顧滿記甜品，他又稱，今天花費約59元購買榴槤甜品，認為不算貴，食物質素亦與其他甜品店無異。

李先生表示，滿記甜品並非他食甜品時的首選，西港城分店結業後不會特別跨區光顧其他分店。

下午約5時，滿記甜品西港城分店未有坐滿，店內僅有數台客人。（董素琛攝）

另一客人顧小姐說，今天特地與兒子特別來光顧分店，皆因「行完山想食啲凍嘢」。她指來到店舖光顧才得知分店要結業，她笑言在用餐時與其子說，「可能下次食嘅時候要返西貢食」。

她今天花費約100元，於店內購買芒果小丸子及椰汁西米露，認為食物質素還可，惟價錢偏貴、份量亦較以往少。