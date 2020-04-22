油尖旺5間煲仔飯推介　必食四季、興記老字號　銓滿記$88開邊蝦飯

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍然爆發，政府又宣布延長限聚令14天，令食肆生意大受影響。有網民日前光顧油麻地人氣煲仔飯，但發現疫情下完全不用排隊，只有數枱客人，場面冷清。加上最近天氣又開始轉涼，不如約三兩知己去食熱辣辣煲仔飯暖胃！《香港01》飲食記者推介油尖旺5間人氣煲仔飯，包括兩間隱世的旺角煲仔飯！

網民上載的相片可見煲仔飯名店只有少量食客，場面冷清。（網民Charles Lau圖片)

有網民在facebook群組 「Sorry 囉 ! 香港友聚」發文，呼籲港人在新冠肺炎疫情下盡量多光顧小店。網民稱不少食肆越來越公式化，食物有如一式一樣的大型商場，毫無驚喜。網民又補充，他日前光顧廟街的人氣煲仔飯，發現以前經常大排長龍的四季煲仔飯竟然不用排隊，只有三四枱食客，場面冷清。

【1】旺角鬧市高質煲仔飯@好好茶餐廳

除了油麻地廟街，旺角鬧市都有間港式茶餐廳，煲仔飯非常出名，入夜後經常都有人龍。基本茶餐廳的菜式例如乾炒牛河、乾燒伊麵等都有，但煲仔飯可算是最有人氣的美食，例如土地魷肉餅飯、免治牛肉飯等，亦有不少煲仔菜，例如枝竹羊腩煲仔飯、魚香茄子煲仔飯等。👇👇👇茶餐廳都有煲仔飯？按下圖即睇茶餐廳煲仔飯推介、價錢👇👇👇

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好好茶餐廳 地址：旺角花園街1L-1R號鴻禧大廈地下2號舖 電話：2771 0061 營業時間：星期一至日 06:00 - 23:30

【2】茶記主打海鮮煲仔飯@銓滿記餐廳小廚

位於旺角的銓滿記是茶餐廳，主打的是各式海鮮煲仔飯，包括招牌的蒜蓉粉絲開邊蝦飯、肉餅煲仔飯加黑松露等，非常特別！一打開煲仔飯蓋，黑松露的香味就撲鼻而來，兩者亦難得的非常夾。蒜蓉粉絲開邊蝦煲仔飯最有人氣，蝦肉夠大隻，彈牙又入味，加上香蔥和蒜蓉增加香氣！😋😋😋點樣令煲仔飯更加惹味？按下圖即睇銓滿記人氣海鮮煲仔飯、用餐貼士👇👇👇

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銓滿記餐廳小廚 地址：旺角新填地街419號萬福大廈地下 電話：3760 8855 營業時間：星期一至日 07:00 - 00:00

【3】鮮味黃白鱔煲仔飯＠宏興美食館

宏興美食館原是賣粥起家，晚上則賣小菜和煲仔飯。宏興美食館的煲仔飯米香濃郁，更任由客人自行加料。招牌的有薑蔥白鱔、黃鱔煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯等，鋪滿表面的白鱔夠鮮味、份量亦不少，加上少量薑蔥可以辟走鱔的腥味！

另外，店內的招牌還有半煎半燒製作的新鮮熱辣的「潮式煎蠔餅」，蠔仔新鮮、份量亦不算少，蠔餅炸得香脆，口感有點像薯片，不過容易覺得油膩！😋😋😋即睇宏興美食館的招牌菜式👇👇👇

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宏興美食館 地址：油麻地廟街10,13號地舖 電話：2384 6372 營業時間：星期一至日 15:00 - 00:00

【4】逾30年歷史煲仔飯始祖＠四季煲仔飯

逾30年歷史的四季煲仔飯是廟街煲仔飯的始祖，以炭燒煲仔飯最為聞名，香味傳遍整條街。不少網民都推介白鱔滑雞飯、鴨蛋蠔餅，白鱔肉質肥美，加上蒸得爽口鮮甜，獲不少網民讚好。

身為人氣之選的鴨蛋蠔餅份量非常大，蠔仔飽滿鮮甜，蠔餅炸得酥脆香口，加上鴨蛋的蛋香非常濃郁，幾乎不用沾醬油。﻿﻿😋😋😋即按下圖睇吃四季煲仔飯的小貼士👇👇👇

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四季煲仔飯 地址：油麻地鴉打街50-52號 電話：/ 營業時間：星期一至日 16:30 - 00:30

【5】章魚雞粒飯最出色＠興記煲仔飯

興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，最平約40至50元已有交易。煲仔飯款式繁多，既有傳統亦有新派煲仔飯，招牌的有章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及人氣的炸蠔餅。😋😋😋想知章魚雞粒飯有幾正？按下圖即睇興記煲仔飯的主打菜式👇👇👇

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興記煲仔飯 地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00

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【1】人氣宜蘭肉焿湯過江龍@羅東肉焿番

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