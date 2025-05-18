K11 ＭUSEA MoMA結業清貨　《彭博》曾報道LV洽談開設大型門店

位於尖沙咀K11 ＭUSEA人文購物藝術館的選物店MoMA近日大減價，如原價598元的Kaws公仔拼圖，售價大減至179元，吸引大量市民前往購物。今晚（18日）7時許，店内不少貨物均已售罄，部分貨架亦已清空，店員未有補貨。



市傳將有大牌子進駐MoMA原舖位，故今次為MoMA結業清貨。《彭博》3月曾引述知情人士報道，K11 ＭUSEA所屬的新世界發展與奢侈品巨頭路易威登（Louis Vuitton，LV）正在洽談在商場內開設大型門店。



位於K11 MUSEA內的選物店MoMA近日進行結業減價清貨，5月18日傍晚有大批顧客光顧。（林子慰攝)

位於K11 MUSEA內的選物店MoMA近日進行結業減價清貨，5月18日傍晚有大批顧客光顧。（林子慰攝)

位於K11 MUSEA內的選物店MoMA近日進行結業減價清貨，5月18日傍晚有大批顧客光顧。（林子慰攝)

大批顧客掃貨 晚上輪候入場要等最多1小時

MoMA近日有多樣貨品打折，例如原價598元的Kaws公仔拼圖，售價大減至179元；一款寳麗來原價1,599的即影即有相機，減至1,119元，吸引大批顧客前來購物。今晚7時許，MoMA在門外貼出告示，指需輪候最多1小時才能入店。

現場所見，衣服、帽子等貨物均已售罄，不少貨架已經清空，僅餘少量公仔等。

今晚7時許，店内不少貨物均已售罄，部分貨架亦已清空。（林子慰攝）

今晚7時許，店内不少貨物均已售罄，部分貨架亦已清空。（林子慰攝）

今晚7時許，店内不少貨物均已售罄，部分貨架亦已清空。（林子慰攝）

原舖傳開LV門店 將是亞洲最大之一 或設有博物館、咖啡廳

《彭博》今年3月中曾引述知情人士報道，新世界發展與路易威登正洽商在K11 ＭUSEA開設LV門店，佔地約40,000平方呎，將是亞洲最大的門店之一，可能會設有博物館、咖啡廳以及VIP客戶休息室，當時雙方討論已進入深層次階段。

原價598元的Kaws公仔拼圖，售價大減至179元。（林子慰攝）