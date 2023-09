Blue Bottle機場新設Popup打卡點極具設計感　原來是MoMA館藏經典

【Blue Bottle/ 咖啡/ MoMA】飲用咖啡是不少朋友的習慣,除了提神更是味蕾享受,別具設計感的咖啡室往往都是打卡好去處,這個空間亦是聚會、開會、享受悠閒時光的好選擇。



Blue Bottle Coffee這家主打精品咖啡的品牌,在世界各地的分店都因為有著各具特色的設計而深受歡迎,原來品牌向來喜歡邀請著名建築團隊合作,香港的分店也不例外,例如中環店採用了大量本地特色設計,霓虹燈管、紙皮石等元素吸引眼球,是由著名日本建築師長坂常操刀。最近品牌於機場離境大堂亦開設一個全新的咖啡充電站,相信大家會被其獨特的外觀所吸引,原來是大有來頭的經典設計。



於機場離境大堂7樓的空中花園旁,可以輕易找到新開設的Blue Bottle Coffee Kiosk Popup,採用了品牌標誌性的藍色份外迷人,原來是一個名為K67 Kiosk的涼亭模組設計,由斯洛文尼亞建築師兼設計師Saša J. Mächtig於1966年創造出來的,可以如是次咖啡亭般單個使用,亦可以組合成大型建築群,不同的用法提供不同的功能,曾被用於報紙檔、小食亭、停車場服務員工作室、市集攤位等等,便於生產的特性,使之可以大量複製,顏色亦可因應需要而改變,最常見最經典的是紅色,其次的是黃色、綠色或白色。由於簡單易用,幾乎可以適應到任何地點及環境,配搭不同的搶眼顏色和組合用法,很容易被人留意到它的存在從而光顧。

圖片來源:Kiosk K67: Metamorphoses of a System展覽/Museum of Architecture and Design