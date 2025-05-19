內地治癌藥物｜中大：七成參與研究病人腫瘤縮小或消失　副作用輕

中大醫學院研究證實一款內地研發藥物、新一代「KRAS-G12C抑制劑D3S-001」，能更有效治療肺癌、結直腸癌、胰臟癌等多種癌症，逾7成參與研究的晚期腫瘤病人服藥後，腫瘤有明顯縮小或完全消失，97%病情沒有出現惡化。有關研究結果已於頂尖醫學期刊《自然醫學》發表。



中大醫學院指D3S-001優於第一代KRAS抑制劑，而且其副作用輕微，每日只需服藥一次，患者長期使用方便且安全。



中大醫學院發現一款內地研發的藥物——新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，能更有效治療肺癌等多種癌症。（中大圖片）

中大醫學院發現一款內地研發的藥物——新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，能更有效治療肺癌等多種癌症。（中大圖片）

中大醫學院發現一款內地研發的藥物——新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，能更有效治療肺癌等多種癌症。（中大圖片）

中大醫學院指出，KRAS基因突變是多種實體腫瘤（如非小細胞肺癌、結直腸癌、胰臟癌）的常見致癌因素。KRAS-G12C為最常見的KRAS基因突變亞型，約有11％至15%的非小細胞肺癌患者帶有此基因突變。

院方表示，過去針對KRAS-G12C基因突變的標靶藥物療效有限，尤其在結直腸癌中需結合其他藥物（如抗EGFR抗體）才能提升治療效果。因此近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，旨在提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性。

97%參與研病人服藥後病情無惡化

由中大醫學院領導的跨國團隊，向42位晚期實體腫瘤病人進行臨床研究，測試藥物的安全性、耐藥性以及適用劑量，發現逾7成病人服藥後，腫瘤有明顯縮小或完全消失；97%人服藥後，病情沒有出現惡化。

只需每日服藥一次 將用於一線治療

團隊指出，藥物整體安全性良好，病人只需每日服藥一次，可能出現噁心、腹瀉等輕微副作用，未來計劃用於一線治療。

中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒指，是次研究結果顯示，D3S-001優於第一代KRAS抑制劑，尤其在結直腸癌中單獨使用即可達到高緩解率，無需結合抗EGFR抗體，突破了現有KRAS抑制劑的限制。對於曾接受KRAS抑制劑治療後惡化的患者，D3S-001仍能提供30%的緩解率，解決了耐藥性的問題；而且其副作用輕微，每日只需服藥一次，患者長期使用方便且安全。

中大醫學院副院長（科研轉化及創業）莫樹錦。（中大圖片）

莫樹錦：已有兩三款內地藥物經「1+」機制在港使用

藥物目前仍在研發階段。研究團隊相信，政府的「1+」新藥審批機制，即申請註冊時，只需一個指定地方藥物監管機構註冊證明，及本地臨床數據等要求，有助加快新藥面世時間。

中大醫學院副院長（科研轉化及創業）莫樹錦指，如今已經有兩、三款內地藥物，經「1+」機制，可以在香港正式使用，亦有兩、三款癌症藥物申請當中。他表示，香港的「1+」機制相當迅速，以月作計算便完成審批。