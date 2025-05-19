拜登確診前列腺癌　專家：仍可活5至10年，甚至更長？｜新聞背後

美國前總統拜登（Joe Biden）辦公室5月18日發表聲明，指82歲的拜登經診斷患上嚴重前列腺癌，且癌細胞已轉移到骨骼；他和家人正在與醫生一起探討治療方案。



拜登的病情真的很嚴重？

前列腺是一個像核桃般大小的腺體，為男性獨有，一般來說，只有男性會因故不幸患上前列腺癌。

美國廣播公司（ABC）引述美國聯邦衛生機構指，前列腺癌是美國男性最常見的癌症，美國國家衛生研究院（NIH）預料美國今年診斷出超31萬宗新個案，佔所有癌症新症個案的15%以上，還預料今年會有超3.5萬人因此喪生，佔所有因癌症死亡個案的5.8%。

而拜登在事關前列腺癌的癌細胞生長速度與擴散風險、以10分列為最嚴重的格利森評分 (Gleason score）標準中獲9分，意味他病情頗為嚴重。不過有醫生指出，有賴醫學進步，許多男病人「仍能存活5至10年，甚至更久」。

前列腺癌在香港同樣並非罕見，香港癌症基金會指出，前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，還引述香港醫管局2022年統計數據，指每25位香港男性當中會有一位有機會患前列腺癌。

圖為2025年4月26日，美國前總統拜登（Joe Biden）在梵蒂岡出席已故教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮彌撒。（Reuters）

癌細胞已轉移到骨骼沒救嗎？

雖然前列腺癌的生癌人數多且常見，但不幸確診前列腺癌的病人在確診五年後的相對存活率約為98%。美國癌症協會就建議，採取「早發現早治療」有利病人存活。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）泌尿科醫生Herbert Lepor指，晚期前列腺癌的治療在過去10年取得諸多進展，即使癌細胞發生轉移，病人也能因有效治療延長生命。

與美國西北大學范伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）合作的醫療機構Northwestern Medicine的醫療主任Chris George強調，前列腺癌一旦轉移至骨骼就無法完全治愈，但可以透過醫療手段來控制轉移進程。

鑒於拜登病情，通常不會實行手術切除病灶。有媒體推測，可能的治療方案包括荷爾蒙療法或雄性激素剝奪療法 (ADT)，這可以降低可能促進前列腺癌生長的雄性激素水平。