紅十字會將調高女性捐血者血紅素要求　料修訂後僅少數人暫緩捐血

紅十字會輸血服務中心下周二（27日）起，將調高女性捐贈者的血紅素最低要求，由每百毫升11.5克上調至12克，上限則維持在16.5克；男性的要求不變。紅十字會表示，因血紅素未達標被暫緩捐血的人數近年大幅減少，所以是時候適度修訂要求，達至貼近國際標準的水平。



香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣。（右）（資料圖片／黃寶瑩攝）

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，現時的標準沿用30至40年，而因為血紅素未達標被暫緩捐血的人數近年大幅減少，由10年前每年約近4萬人，至去年不多於1萬人，有顯著下降，相信是因為不少人改善飲食習慣、補充鐵質，因此是時候適度修訂要求，達至貼近國際標準的水平；亦希望讓市民多注意健康。

被問到修訂要求後，會否令更多女性不達標，導致捐贈人數不增反跌，李卓廣預計，每日會多十數人因血紅素不足而未能捐血，但影響不算太大。他強調，不同地方對捐血人士血液的血紅素要求都有不同，西方國家可能要求更高。

中心亦推出《鐵人食單2.0》補鐵食譜，鼓勵市民在日常飲食中攝取足夠鐵質。九龍中醫院聯網營養部聯網經理鄭家燕表示，市民需要補充鐵質，除了可以進食牛肉等，亦可留意很多貝殼及海產類有很高鐵質，在相關餐單中會提供一些貝殼類的食品，同時有一些餐單適合健美人士食用。