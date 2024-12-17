雲南發現極罕見「恐龍血」　醫生提醒這類人不可亂輸ABO型血

雲南保山市近日發現有獻血者體內流着極為罕見的「恐龍血」。



雲南保山市中心血站介紹，血站檢驗科在常規獻血者血型篩查中，發現一宗O細胞凝集的獻血者，該獻血者的血清學鑑定結果顯示，ABO正定型為A抗原陰性，B抗原陰性，ABO反定型為A1細胞4+陽性，B細胞4+陽性，O細胞4+陽性。

雲南保山市中心血站檢驗科在常規獻血者血型篩查中，發現一宗O細胞凝集的獻血者。（保山市中心血站）

因正反定型結果不一致且O細胞凝集，送至質量管理科血型參比室作進一步確認。血型確認試驗中發現，該獻血者紅細胞表面H抗原缺失，抗體篩查及抗體鑑定均為陽性，血清學結果高度懷疑其血型為類孟買型。

為準確鑑定該獻血者的血型，遂將該標本送至上海血液中心血型參比室。基因鑑定結果為O01純合子，h/h，SeW純合子，Le（a+b+），是類孟買血型中較為罕見的類型，也是雲南保山市中心血站建站以來發現的首宗類孟買血型的獻血者。

雲南保山市中心血站檢驗科在常規獻血者血型篩查中，發現一宗O細胞凝集的獻血者。（保山市中心血站）

類孟買血型比「熊貓血」（Rh陰性血）更為罕見，被稱為「恐龍血」。據介紹，台灣類孟買血型出現頻率約為萬分之一，香港約為1/15000，北京約為1/102萬。而在日本，類孟買血型的比例約為1/30萬。

H抗原具有很強免疫原性，可引起嚴重急性溶血性輸血反應。同時，抗-H或抗-HI能與所有H抗原陽性獻血者紅細胞發生嚴重溶血性輸血反應，因此，類孟買血型個體在隨機人群中很難找到相合血液去輸血。

類孟買血型個體作為受血者時，最好採取同型H抗原缺乏的血液或自體輸血。由於孟買血型和類孟買血型均極為罕見，所以此種血型患者在需要輸血時往往面臨較大困難。

2024年6月11日，志願者在江蘇省連雲港市海州區隴海步行街愛心獻血屋無償獻血。（新華社）

據介紹，孟買血型最早由Y. M. Bhende於1952年在印度孟買市發現，故亦稱孟買血型。在中國極其稀有，有這種血型的人在全國所占的比率僅為十幾萬分之一。

醫生提醒，孟買血型的人不能接受任何ABO血型的血液，因為這些血液中至少含有A、B、H抗原中的一種，對他們來說均為外源抗原，從而引起自身免疫反應，因此只能接受其他孟買血型個體的輸血。