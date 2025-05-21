海運戲院6.2結業｜嘉禾6.1最後營業日辦經典盲盒場　4大優惠一覽

再有戲院結業！嘉禾院線今日（21日）宣布，嘉禾海運戲院將月下月2日起結束營業。嘉禾院線形容海運戲院一直是尖沙咀地標戲院，陪伴一代又一代影迷，見證不同電影年代時光流轉。嘉禾院線稱，為表達對影迷感激之情，6月1日最後營業日將辦【最後尾場—經典盲盒場】與戲迷一同重温經典佳作，同日，嘉禾海運戲院4項優惠一文看清。



嘉禾院線5月21日宣布，嘉禾海運戲院將月下月2日起結束營業。

嘉禾院線在社交平台稱，海運戲院一直是尖沙咀地標戲院，陪伴一代又一代影迷，見證不同電影年代時光流轉。隨著租約到期，海運戲院將於6月2日起正式結束營業，為這個深受影迷喜愛戲院畫下句號。

嘉禾院線宣布，開業56年的海運戲院將月下月2日起結束營業。（海運戲院 Grand Ocean Cinema Facebook）

嘉禾院線稱為表達對影迷感激之情，將推出優惠及經典電影盲盒場，與大家一同回顧海運戲院難忘光影回憶。

海運戲院結業｜最後尾場．經典盲盒場

．6月1日晚將舉辦經典盲盒場，與戲迷一同重温經典佳作作圓滿告別

．當晚盲盒場觀眾可獲贈海運戲院紀念卡一張留作紀念。

海運戲院結業｜感謝優惠

嘉禾海運戲院6月1日最後營業當日，將推出一系列優惠活動，答謝戲迷支持與厚愛

．優惠一：指定套餐$40

．優惠二：限量電影造型杯連汽水（$40杯）

．優惠三：限量電影商品（$40個）

．優惠四：6月2日至6月30日期間，凡持任何日子海運戲院戲票到任何嘉禾戲院小食部消費滿$65即減$10



位於尖沙咀海運大廈海運戲院是香港目前少有的超巨幕影院，座位總數目約450個。（海運戲院 Grand Ocean Cinema Facebook）