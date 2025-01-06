戲院｜嘉禾V WALK停業有先兆？揭曾減早場自救　有戲院早場變5PM

【香港電影寒冬系列之一/香港電影票房/戲院結業/電影地獄/電影市道/破地獄】2024年香港電影聲勢凌厲，包括5月上映的《九龍城寨之圍城》及11月上映的《破‧地獄》兩大港產片，一直是城中熱話，其中《破‧地獄》以逾1.4億元票房奪年度之冠，更創下香港電影有史以來最高票房紀錄，卻助不了香港電影和戲院破地獄。

過去一年，全港至少有9間戲院宣告結業或停業，包括在2024年告終前暫停營業的嘉禾V WALK戲院，《香港01》發現該院與同院線部份戲院，於兩個多月前曾取消所有早場，以減省成本；也有新開張戲院甚至首場已是下午5點場；連昔日本港獨有的午夜場電影文化，全港僅剩兩間戲院有得睇；多間戲院場次錄「零」票房，這些都是撐不住的先兆？有導演提醒是重大警號，也有學者認為是過份倚賴荷里活大片、港產片長期積弱。

《香港01》的「香港電影寒冬系列」，帶大家深入拆解，此為系列第一篇。



戲院結業︱電影票房大倒退 《武替道》、《焚城》導演談影業困境

拆解戲院結業︱至少９間謝幕 學者：依賴荷里活大片、港產片積弱

南昌站嘉禾V WALK戲院自2024年12月27起暫停營業，成為過去一年第9間停業的戲院，記者發現兩個月前，該院曾取消早場一段時間，至下午才開業，以減省人手成本，似是撐不住先兆。（洪芷菁攝）

去年9戲院結業或停業 僅2戲院新開業

2024年，全港至少有9間戲院宣告結業或停業，自4月開始包括嘉禾啟德戲院、總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城廣場影藝戲院、北角匯ACX戲院、荷里活廣場MCL戲院，以及位於南昌站的嘉禾V WALK戲院於去年12月27日暫停業營。

同年本港只有兩間新戲院開業，位於黃竹坑站新商場THE SOUTHSIDE的英皇戲院，於6月全新開幕；另一間位於旺角朗豪坊的百老匯院線GALA CINEMA，則屬接手營運。根據香港戲院商會網站資料顯示，截至今年8月全港共有58間常規戲院（未計算8月後的數據）。

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嘉禾V WALK停業前曾減早場救亡 同院線另有4戲院仿效

其實在嘉禾V WALK停業前兩個多月、即去年10月，記者發現該院及嘉禾院線旗下的九龍灣Mega Box、奧海城the sky、筲箕灣銀河廣場及尖沙咀海運戲院，周一至周五都曾經取消了全部早場場次，僅餘嘉禾大埔及屯門兩間仍維持早場運作；這些戲院大多延至下午才開業，「早場」變成兩點場，以減省上午的人手和電費等營運成本，剛巧就是在《九龍城寨之圍城》落畫後與《破‧地獄》上畫前的一段大片「空窗期」。

南昌站嘉禾V WALK戲院停業前兩個多月、即去年10月，營業時間一度延至下午1時半，當時取消了全部早場，以減省上午的人手等營運成本。(網上圖片)

新開THE SOUTHSIDE英皇戲院「早場」開下午5點

記者亦同期發現，新開業不久僅數個月的黃竹坑THE SOUTHSIDE英皇戲院，甚至將周一至周五的「早場」變成5點場，記者於下午到訪時，直擊其仍然落閘情形，有零星街坊圍着熄了燈的售票處表現無奈。

新開業不久的THE SOUTHSIDE英皇戲院平日「早場」變下午5點場，有零星街坊圍着落閘熄了燈的售票處表現無奈。(吳美松攝)

一日早場總收入不到10萬元 逾40間戲院攤分 經營早場難捱

刪減早場就能「救亡」？到底早場的「寒冬」有幾嚴重？據記者於2024年10月25日至27日紀錄、香港逾40間戲院的早場數據顯示，以10月25日（周五）的165場次早場中，共提供2萬多個座位，售出戲票卻不到1,700張，佔整體早場僅約6.7%。

若以早場票價60元、全港售出1,700張早場戲票來計算，只有102,000元收入，惟要注意早場大多捧場客是長者，票價僅25元，即一日逾40間戲院的早場收入，合計少於10萬元以下，反映平日早場的確難捱。

即使10月26日（周六）及27日（周日）的早場次數，較25日多近半，提供逾4萬個座位，售票率亦較周五上升，均為約12%，以26日的298場早場，共售出約5,000張戲票計算，約46間戲院的早場總收入也只不過是約30萬元。

MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院於12月12日最後營業。（資料圖片/黃浩謙攝）

荷里活MCL結業前早場入座偏低 數碼港最嚴重 一日4早場有3場清零

數據指出，以數碼港MCL戲院一日4場早場，竟有3場「零」入座，剩餘一場在開場前20分鐘，仍只得一人購票，「災情」最為慘重；同日的K11MCL戲院共11場早場，亦有3場「零」票房。至於12月12日最後營業的荷里活廣場MCL戲院，在記者紀錄的3日早場數據中，也是入座率偏低，所售戲票由0%至近17%。該院其後在上映《破．地獄》後，曾全日不停「破地獄」，由早到晚、每15分鐘便上映一場，全院只放映這齣戲，最終仍要結業。

▼2024年12月12日 MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院最後一日營業▼



數據亦顯示，平日早場的入座人次大多為個位數，最多一場也不超過30人，反而有不少場次「零」票房；周六、日有個別戲院的早場入座率較理想，例如馬鞍山新港中心英皇戲院、銅鑼灣MCL皇室戲院、粉嶺MCL戲院放映的荷里活片《毒魔：終極一舞》，都有約5成入座率；百老匯葵芳及圓方戲院周末的《焚城》早上優先場，分別錄得近九成及過半數入座率，是3日紀錄中反應最佳的早場，分別有118人及140人入場。

另外，有不少入座率偏低場次，甚至無人購票的電影，不止是低成本製作影片，例如港產片《把幸福拉近一點》、或談論度不算高的西片《奇蹟男孩外傳：白鳥小屋》，連天王劉德華主演的《危機航線》也有場次「零」票房，反映電影片種及受歡迎程度，亦有很大影響。

2024年10月25日凌晨朗豪坊GALA CINEMA上映的電影《把幸福拉近一點》午夜場，全院無人購票，錄得零票房。(網站截圖)

午夜場也成「砲灰」 全港僅兩院放午夜場 共6場有一半「零」票房

除了有戲院一度刪減早場場次，以降低成本，記者發現以往最能代表香港「不夜天」的午夜場，亦是香港電影向來獨有文化，也隨着電影市道不景，一去不返。記者翻查全港戲院的場次資料，發現目前只有兩間戲院仍然放映午夜場，分別是旺角百老匯戲院及朗豪坊GALA CINEMA，均是百老匯院線旗下。午夜場次已寥寥可數，想不到竟然「冇人睇」。

根據2024年10月25日紀錄的數據，兩間戲院於凌晨零時許，各自上映3場午夜場。其中朗豪坊GALA CINEMA放映《把幸福拉近一點》、《奇蹟男孩外傳：白鳥小屋》及《魅笑2》，3套電影都錄得零票房，並無人入場觀看。

至於旺角百老匯放映的《完美物質》、《鬼影》及《毒魔：終極一舞》，分別有3人、4人及13人購票入場觀看。其中《完美物質》及《毒魔：終極一舞》的戲票每張售105元，《鬼影》則售95元一張，換言之，這3套電影在午夜場分別錄得315元、1,365元及380元票房收入。另以《毒魔：終極一舞》為例，雖有13人入場，已算是當晚最多人觀看的一場午夜場，但以該影院共有256個座位計，入座率僅得約5.08%。

周六、日的午夜場情況也不遑多讓，最多人入場是周日凌晨旺角百老匯放映的《毒魔：終極一舞》，錄得18人購票，但同時段在朗豪坊GALA CINEMA放映同一齣電影，卻無人購票。星期六的午夜場雖沒錄得零票房，以朗豪坊GALA CINEMA放映的《魅笑2》最多人入場，也只售出15張戲票；以每張戲票售110元計，該場票房收入只得1,650元。

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戲院商推優惠救亡 部份場次票價回到至少20年前

在「電影寒冬」裏，亦有戲院商設法減價救亡，推出周一至周五午間場次優惠，例如Cinema City院線平日午場只要50元；影藝戲院逢周一正價戲票僅40元，絕對是時光倒流價，回到至少20年前水平，可是仍出現停不了的戲院結業潮。

回顧2024年兩大港產片《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》均成績彪炳，後者更錄得逾1.4億元票房，創下香港電影最高票房紀錄。不過，根據香港票房有限公司綜合去年全年港澳兩地電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，較去年下跌5.9% (香港地區下跌了 6.2%)。

至於香港中西票房全年總收入為13.4億元，比2023年的14.3億元下跌了6.2%，更是近13年新低，票房收入倒退至2011年水平。反映除了接連報捷的兩大港產片外，其餘日子幾乎為戲院及香港電影的「寒冬期」，單靠一、兩部大片的聲勢，難以持續吸引影迷入場，無助電影產業破地獄。

觀眾入場率連年下跌，電影業界如何應對困境和挑戰？請收看《香港01》的「香港電影寒冬系列」第二篇。戲院結業︱電影票房大倒退 《武替道》、《焚城》導演談影業困境