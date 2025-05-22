電子牛肉乾｜有司機及車主從未聞資訊　憂長者無電話電郵接收告票

【電子牛肉乾／定額罰款通知書／抄牌】警方今日（22日）公布，6月15日起將透過電話短訊及電郵發出定額罰款通知書，其中包括違例泊車罰款（俗稱牛肉乾）及違例行車罰款。警方透露，現時有八成車主及約兩成半持駕駛執照者已登記電子聯絡方式，未來將加大力度推廣政策令更多人登記。



有車主及駕駛者表示此前未聽聞相關政策，擔憂部分長者沒有電話及電郵，難以接收電子告票；亦有人擔憂轉為電子告票後，會不記得要繳交罰款。



電子牛肉乾｜6.15起實施 警推專屬網及手機程式 一文看6大須知

警方將於6月15日起以電子方式發出定額罰款通知書。（鄭子峰攝）

車主：數碼化是未來趨勢

今日下午約4時半，灣仔駱克道有不少私家車及公司車停泊，車主許先生表示，早前未聽聞有關資訊，直至記者述說才知悉。他指出，不擔憂警方以電子方式發出告票後不懂怎樣繳費，相信政府將有清晰指示，又指樂見政府推出電子告票。許先生認為數碼化是未來趨勢，早前續車牌時曾登記電話號碼，惟他擔憂部分長者沒有電話或電郵等聯絡方法，無法接收電子告票。

車主許先生樂見推出電子告票，認為數碼化是未來趨勢，惟擔憂部分長者無電話號碼或電郵以接收告票。（林子慰攝）

另一名車主朱先生則稱，知悉相關政策，早前於運輸署登記電話號碼。對於該政策，他直言未來或因告票不再放置於車前方的擋風玻璃上，「唔知佢幾時抄，抄咗都唔知」，亦擔憂會不記得繳交罰款。

司機關注發放告票是否合理

先前未聽聞電子告票政策的司機陳先生表示，無論用何種形式發放告票，最緊要應視乎發放告票的情景是否合理，冈指自已曾接到不合理發放的告票。

司機陳先生表示，早前無聽聞相關資訊，認為無論用何種形式發放告票，最緊要視乎發放告票的情景是否合理。（林子慰攝）

警方今日於記者會透露，計劃先行期將雙軌並行，將同時發放電子及實體告票，若逾時仍未收納罰款，則會再寄送信件至車主登記地址。另外，警方亦稱，將不會寄送電子告票予未登記電子通訊的車主或持駕駛執照的司機。