電子告票擬明年上半年推　車牌未到期非強制登記　繳費可用轉數快

警方計劃明年上半年試行將俗稱「牛肉乾」的交通違例告票電子化，適應期內仍會「雙軌並行」發出實體告票，運輸署本月18日起會開始收集車主及駕駛者的電子聯絡方式。警方指，告票電子化可為市民提供更多選擇，除了傳統繳款方法，會推出告票專屬網站及手機應用程式，加入全新繳款方法，包括轉數快、信用卡及電子錢包等，供市民選擇。



車輛登記大約一年續牌一次，但駕駛執照最長則可10年一續，是否要等10年才能全面電子化？警方稱鼓勵駕駛者提早提交資料，但不打算強制要求，日後系統也會識辨被抄牌人士有否登記電子聯絡方式，從而決定發電子還是紙本告票。



立法會今年6月通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。(警方圖片)

警方明年上半年將開始逐步推行告票電子化。(夏家朗攝)

推行初期雙軌並行 發出電子定額罰款通知書同時擋風玻璃放紙本告票

警方及運輸署今日在聯合記者會稱，電子告票計劃於明年上半年推行，運輸署11月18日起會要求領取牌照及續牌人士，事前登記其電子聯絡方式，否則不處理其申請。為令市民有足夠時間適應電子化，計劃推行初期，警方將實行「雙軌並行」，即在發出電子定額罰款通知書的同時，會繼續向違例人士提供傳統的紙本告票。紙本告票續放在車頭擋風玻璃上，或直接交予違例人士。

在過渡期間，已提供電子聯絡方式的車主或司機，違例時會同時收到電子通知書和紙本告票。如果違例人士在過渡期間未有提交已核實的電子聯絡方式，警方便會用現有的方式向其發出紙本告票。

繳費方面，除了銀行自動櫃員機、繳費靈或郵遞等傳統方式外，警方將推出一個處理交通違例罰款通知書的專屬網站和手機應用程式。專屬網站和手機應用程式將會加入全新的付款方式，包括轉數快、信用卡和支援多種信用卡的電子錢包等。有關詳情留待明年推行前再公布。

運輸署總行政主任周偉指，車輛牌照最長一年或四個月，預計該年可在12至16個月收集所有車主經核實的電子聯絡方式。（夏家朗攝）

現行交通牌照主要分兩類，包括車主領取的車輛牌照，以及駕駛車領取的駕駛執照。運輸署總行政主任周偉指，車輛牌照最長一年或四個月，預計該年可在12至16個月收集所有車主經核實的電子聯絡方式；至於正式駕駛執照持有人長達10年，歡迎他們用網上服務提供電子聯絡方式，在到期前更新，以享用政府電子化的新服務。

駕駛執照有效期達10年，是否要等10年才能全面電子化？警務處交通總部交通管理及違例檢控科（交通管理組）警司聶凱鵾指，鼓勵駕駛者提早提交資料，但不打算強制要求，因有市民或很久都不駕駛，故需很長時間才能更新資料。

他重申，明年上半年推行電子告票時，不會取決於有幾多人已登記，但系統會視乎相關人士有沒有登記，而決定發電子還是紙本告票。他說，由於現時80%告票涉及違泊，即向車主發出的告票，因此相信一年至16個月左右，車主已登記電子聯絡資料，屆時警方可向超過80%的個案發電子告票。

(右)運輸署首席行政主任李威儀表示，為配合警務處推行電子交通執法，由今年11月18日起，當市民到運輸署申請牌證或續牌，必須提供香港流動電話號碼或電郵地址，以確保有效地聯絡市民，而「電子聯絡方式」必須要以一次性密碼核實。(夏家朗攝)

警務處交通總部高級警司蔡偉森表示，警方將於明年上半年推行告票電子化。(夏家朗攝)

警方早前在九龍城打擊交通黑點，發出1619張「牛肉乾」拖11輛車。（警方提供）

根據2023/24財政年度，「牛肉乾」相關收入為12.7億元，連續第三年超過10億元，較疫情前的2017/18及2018/19年度多一倍。

早前立法會文件提到，電子交通執法系統已於2021年6月獲批3.5159億元建立，2022/23年度的經常開支估計為152萬元，並由2026/27年度起逐步增至每年6,246 萬元，主要涵蓋硬件和軟件保養、日常支援服務、通訊網絡和雲端服務等。不過當局亦預料，2024/25年度起，可每年節省2.47億元的開支，包括處理紙本罰款通知書，以及人手輸入檢控資料的後勤文職人員。