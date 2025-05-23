罕見「先天手差異」12歲高球小將奪校際賽亞軍　冀未來成「世一」

「第六屆中學校際高爾夫球比賽」今日（23日）於粉嶺舊球場上演，共28間學校參加，創歷屆新高，進一步顯示高球運動在學界日益普及。今屆比賽其中一位小將是患有罕見「先天手差異」、僅12歲的馬皓軒，亦是首位殘疾球手參加中學校際高爾夫球比賽，更勇奪丙組男子個人賽淨桿亞軍。他十分滿意今日的表現：「打破了自己的紀錄，好開心！」



12歲小將馬皓軒今年首次參加「中學校際高爾夫球比賽」，是首位參加本賽事的殘疾球手。（大會提供相片）

由中國香港高爾夫球協會（高協）及香港哥爾夫球會（球會）合辦的「第六屆中學校際高爾夫球比賽」，今日在粉嶺舊球場上演，共有28間學來自港九及新界不同地區的中學生參賽，其中不乏高球港隊成員。

12歲小球手球齡逾9年 冀未來成「世一」

去年在日本殘疾人公開錦標賽（臂障組）奪冠的12歲小將馬皓軒，今次是首度參與該賽事，亦是首位參加「校際高爾夫球比賽」的殘疾球手。他雖患有罕見的先天手差異，但無阻他揮桿的熱誠及決心，球齡至今已有9年，更稱未來想成為「世界第一」。他表示，「最初從電視看到高球，之後告訴爸爸媽媽想試試打高球，初次在滘西洲打波後便一試愛上。」

患有腦性麻痺的殘疾高球名將普珀特教導馬皓軒高球技巧。（香港高球會Instagram截圖）

他在是次比賽中奪得丙組男子個人賽淨桿亞軍，惟馬皓軒並非一開始接觸高球便如此厲害，只因將勤補拙。他憶述最初打高球時不懂得揮桿，後來在教練的指導下，終於找到適合的揮桿方法，加上下了不少苦功練習，所以現在能打出不錯的水平。至今他每星期會花至少3小時練習高球。

馬皓軒：打破紀錄感開心

今日天氣酷熱，馬皓軒說打到後半場覺得疲累。但他對今日比賽的表現十分滿意，比預期中的成績好，還第一次打出200碼的距離，打破了自己180碼的紀錄，感到很開心。

比賽結果方面，沙田學院以66分奪得甲組隊制總桿總冠軍，甲組男、女子個人賽總桿冠軍則由沙田學院陳仕衡及香港國際學校蘇泳菲奪取。

甲組女子個人賽總桿冠軍由蘇泳菲奪得。（大會提供相片）

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊表示，不少於國際舞台嶄露頭角的本地精英球手，例如劉弦、傅柏喬等，都曾在中學校際高爾夫球比賽嚐到成功的滋味，未來會繼續培養本地高球手的人才梯隊。

香港哥爾夫球會會長郭永亮則稱，粉嶺球場是培育香港球手的搖籃，很高興再次看見一班充滿活力的年輕球員雲集於舊球場作賽。