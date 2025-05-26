山頂纜車常規保養工程　周一至周五暫停服務

山頂纜車周一（5月26日）至周五（30日）暫停服務，以進行為期5天的常規保養工程。於工程期間， 山頂凌霄閣及摩天台428照常營業。 山頂纜車有限公司表示，一直致力為香港旅客提供最優質的山頂體驗，當中包括山頂纜車定期進行維修保養工程，以確保纜車的運作安全順暢，就此次常規保養工程可能引致不便，敬希各位體諒。



山頂纜車有限公司表示，山頂纜車周一（5月26日）至周五（30日）暫停服務，以進行為期5天的常規保養工程。（官方圖片）

巴士及專線小巴將加強服務

山頂纜車有限公司指出，在山頂纜車暫停服務期間，遊客可選擇以下公共交通到訪山頂：

（A）城巴路線第15號（中環碼頭/交易廣場 – 山頂）；

（B）港島專線小巴1號（中環香港站公共運輸交匯處 – 山頂）；或

（C）的士。

備註：

- 巴士及專線小巴服務將在有需要時加強服務，以配合乘客需求。

- 城巴第15C號線（中環碼頭8號碼頭 - 花園道山頂纜車中環總站）將於此段期間暫停服務。