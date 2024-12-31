除夕｜數百名旅客輪候山頂纜車　逾一小時登頂　凌霄閣人頭湧湧

近日太平山纜車站重現「攻頂」人潮，適逢除夕，旅發局今晚（31日）舉辦煙花匯演，山頂纜車站再現人龍，數百人於中午時分排隊輪候乘坐纜車，要等待逾1小時方能成功購票上車。山頂凌霄閣擠滿拍照打卡的遊客、現場人頭湧湧、水泄不通。



下午約2時，數百人在太平山纜車站大排長龍，等待乘坐纜車、準備「攻頂」太平山。現場有分開網上購票及現場購票的隊伍，現場購票人士以遊客為主，包括外國及內地遊客。警方在場實施人流管制措施，有警員在場戒備、協助維持秩序。

記者於下午1時45分到達纜車站，排隊輪候購票，直到2時40分方可購票、約3時才成功上車、3時09分才能到達山頂，全程耗時1小時23分鐘。期間有排隊等候購買的遊客表現鼓躁，詢問在場職員輪候時間；亦有輪候人士離開隊伍、放棄等候。

在山頂凌霄閣，大批遊客拿出拍攝道具，與山頂景觀拍照留念，在場的收費拍攝區亦現人龍；行人通道被擠得水泄不通，場面熱鬧。